कानपुर नहीं, ये है भारत का असली Footwear City, मुगल इतिहास से है गहरा नाता

आगरा में बड़े-बड़े कारखानों से लेकर छोटे पारंपरिक वर्कशॉप तक, हर जगह जूते बनाए जाते हैं।यहां खास तौर पर पुरुषों के लेदर शूज और महिलाओं की स्टाइलिश सैंडल्स की जबरदस्त मांग है।आगरा के जूतों और हील्स की क्वालिटी इतनी बेहतरीन मानी जाती है कि इन्हें यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट तक एक्सपोर्ट किया जाता है।यहां के कारीगर पीढ़ियों से इस काम में जुड़े हुए हैं, जिससे शिल्प और मजबूती दोनों बरकरार हैं।