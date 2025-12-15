15 दिसंबर 2025,

सोमवार

लाइफस्टाइल

John Cena Fitness Secret: दिन में 7 बार खाना, पांच दिन जिम, 48 की उम्र में जॉन सीना ऐसे रखे हैं खुद को फिट

John Cena Fitness Secret: WWE स्टार जॉन सीना ने अपना लास्ट मैच खेला और रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। अगर आपको भी चाहिए जॉन सीना जैसी बॉडी तो मेहनत करें, सही खाएं और धैर्य रखें। इस बात को John Cene की डाइट प्लान से सीख सकते हैं।

भारत

image

Priyanka

Dec 15, 2025

John Cena Diet Plan, John Cena Workout Routine

John Cena Fitness Secret | Photo: Instagram-WWE

John Cena Fitness Secret: WWE के दिग्गज जॉन सीना (Legendary John Cena) को चाहने वालों की संख्या आज भी उतनी ही है। इस बात का अंदाजा आप जॉन के आखिरी मैच (John Cena Last Match) को देखकर लगा सकते हैं। गुंथर के खिलाफ 13 दिसंबर को खेला गया मैच आज भी गूगल और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इस तरह 23 साल लंबे करियर के बाद उन्होंने अपनी रिटायरमेंट (John Cena Retirement) की घोषणा भी कर दी है।

जॉन 48 की उम्र (John CenaAge)

जॉन 48 की उम्र (John CenaAge) में भी जवान लोगों को मात दे रहे हैं। इसके पीछे उनकी सख्त डाइट (Strict Diet) और रोज की कसरत (Daily Workout) का हाथ है। उनका यह हेल्दी रूटीन ही है, जो उन्हें फौलादी बॉडी (Steely Body) देता है। चलिए, जॉन की डाइट-फिटनेस से जुड़ी खास बातों को जानते हैं।

जॉन दिन में 7 बार खाते हैं खाना

जॉन रोज दिन में 7 बार खाना खाते हैं। उनकी डाइट में लगभग 3600 कैलोरी, 290 ग्राम प्रोटीन, 450 ग्राम कार्ब्स और 65 ग्राम फैट होता है। वे सिर्फ हेल्दी फूड ही खाते हैं और किसी भी तरह के जंक फूड से परहेज करते हैं।

जॉन 7 मील में क्या-क्या शामिल है?

उनकी सुबह की शुरुआत नाश्ते से होती है। जैसे ओट्स का दलिया, 2 पूरे अंडे + 6 अंडे की सफेदी और साथ में एक प्रोटीन बार स्नैक। दोपहर के खाने में वे ब्राउन राइस, हरी सब्जियां और 2 चिकन ब्रेस्ट खाते हैं। शाम के स्नैक्स के लिए वे गेहूं की रोटी के साथ टूना फिश खाना पसंद करते हैं। अपने वर्कआउट के बाद वे केवल केला और साथ में व्हे प्रोटीन शेक लेते हैं। फिर आता है रात का खाना, जिसमें वे पास्ता या ब्राउन राइस के साथ सब्जियां, चिकन या मछली और सलाद खाना पसंद करते हैं।

लेकिन, उनके खाने का रूटीन अभी खत्म नहीं हुआ है। वे सोने से पहले भी लो-फैट पनीर और केसीन प्रोटीन शेक पीते हैं। जॉन कहते हैं, कि थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार खाने से दिनभर एनर्जी बनी रहती है और मसल्स को रिकवर होने का अच्छा मौका मिलता है।

जॉन सिना के जिम वर्कआउट का सीक्रेट

जॉन हफ्ते में 5 दिन जिम जाते हैं। जहां वे जमकर वर्कआउट करते हैं और फिर 2 दिन आराम करते हैं। उनका फोकस मसल साइज बढ़ाने पर रहता है, जिसके लिए वे हल्के से मीडियम वजन (Weight) के साथ ज्यादा रेप्स (15-20 बार) लगाते हैं। बड़ी एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट (Squat), डेडलिफ्ट (Deadlift) पर ज्यादा ध्यान देते हैं।

हर वर्कआउट के बाद 60 क्रंचेस जरूर करते हैं। उनके 5 दिन के वर्कआउट प्लान में सोमवार को टांगें और पिंडलियां ( Legs and Calves), मंगलवार को छाती (Chest), बुधवार को बाजू (Arm), गुरुवार को कंधे (Shoulder) और शुक्रवार को पीठ (Back) का वर्कआउट करना शामिल है।

GQ के साथ एक इंटरव्यू में जॉन ने कहा था कि वे 80 साल की उम्र तक जिम जाना चाहते हैं। उनका मानना है कि, सफलता के लिए रोज काम करना होता है। ये केवल एक दिन में नहीं मिलती है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

संबंधित विषय:

Hindi News / Lifestyle News / John Cena Fitness Secret: दिन में 7 बार खाना, पांच दिन जिम, 48 की उम्र में जॉन सीना ऐसे रखे हैं खुद को फिट

स्वास्थ्य
