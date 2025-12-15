John Cena Fitness Secret: दिन में 7 बार खाना, पांच दिन जिम, 48 की उम्र में जॉन सीना ऐसे रखे हैं खुद को फिट

उनकी सुबह की शुरुआत नाश्ते से होती है। जैसे ओट्स का दलिया, 2 पूरे अंडे + 6 अंडे की सफेदी और साथ में एक प्रोटीन बार स्नैक। दोपहर के खाने में वे ब्राउन राइस, हरी सब्जियां और 2 चिकन ब्रेस्ट खाते हैं। शाम के स्नैक्स के लिए वे गेहूं की रोटी के साथ टूना फिश खाना पसंद करते हैं। अपने वर्कआउट के बाद वे केवल केला और साथ में व्हे प्रोटीन शेक लेते हैं। फिर आता है रात का खाना, जिसमें वे पास्ता या ब्राउन राइस के साथ सब्जियां, चिकन या मछली और सलाद खाना पसंद करते हैं।