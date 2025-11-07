Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Oats Vs Dalia: ओट्स और दलिया दोनों हैं हेल्दी, लेकिन वजन के लिए कौन है नंबर वन?

Oats Vs Dalia: अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने के शौकीन हैं, तो ओट्स और दलिया दोनों ही आपके डाइट चार्ट में जरूर शामिल होंगे।लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वजन घटाने या बढ़ाने के लिए इनमें से कौन-सा ज्यादा फायदेमंद है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 07, 2025

Dalia, Oats, Healthy breakfast, Weight loss breakfast,

Oats Vs Dalia for weight loss|फोटो सोर्स - Patrika.com

Oats Vs Dalia: अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने के शौकीन हैं, तो ओट्स और दलिया दोनों ही आपके डाइट चार्ट में जरूर शामिल होंगे। ये दोनों ही फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वजन घटाने या बढ़ाने के लिए इनमें से कौन-सा ज्यादा फायदेमंद है? इस सवाल का जवाब देते हुए इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में क्लिनिकल डाइटिशियन खुशमा शाह बताती हैं कि कौन-सा ज्यादा फायदेमंद ।

ओट्स (Oats)


ओट्स कई प्रकार के होते हैं रोल्ड, स्टील-कट और इंस्टेंट। इनमें सॉल्यूबल फाइबर यानी बीटा-ग्लूकन पाया जाता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है। साथ ही, ओट्स में दलिया के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन होता है, जो मसल्स और मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है।

दलिया (Broken Wheat)



दलिया गेहूं को तोड़कर बनाया जाता है, जिसमें प्रोसेसिंग बहुत कम होती है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर, मैग्नीशियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसका हल्का सा नटी फ्लेवर इसे स्वादिष्ट बनाता है।

वजन घटाने के लिए कौन है बेहतर?

वजन घटाने के लिए दोनों ही शानदार विकल्प हैं, लेकिन ओट्स में मौजूद हाई प्रोटीन और फाइबर कंटेंट आपकी मिड-मॉर्निंग क्रेविंग्स को कम करने में मदद करता है।दूसरी ओर, दलिया में कैलोरी कम होती है और यह आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो लाइट लेकिन फिलिंग ब्रेकफास्ट चाहते हैं।

Oats vs Dalia for Weight Loss

पोषणओट्स (Oats)दलिया (Dalia)
कैलोरी (100g)लगभग 389 kcalलगभग 342 kcal
फाइबर पेट भरा रखता है पाचन सुधारता है
प्रोटीन भूख कम करता हैहल्का और पचने में आसान
फैटथोड़ा ज्यादा (हेल्दी फैट्स)बहुत कम
वजन घटाने में असरक्रेविंग्स कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता हैकम कैलोरी और फाइबर से पेट भरा रखता है
सर्वश्रेष्ठ कब खाएंजल्दी बनने वाला मॉर्निंग ब्रेकफास्टहल्का डिनर या लंच

Oats Vs Dalia कौन है बेस्ट


डाइटिशियन खुशमा शाह के अनुसार, हर व्यक्ति का हेल्थ गोल अलग होता है। वजन घटाने, ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए ओट्स बेहतर हैं, जबकि बेहतर पाचन और सम्पूर्ण पोषण के लिए दलिया बेस्ट विकल्प है।

ये भी पढ़ें

Pink Guava vs White Guava : डायबिटीज में कौन सा अमरूद बेस्ट? गुलाबी या सफेद – जानिए एक्सपर्ट की राय
लाइफस्टाइल
Pink Guava vs White Guava

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Nov 2025 03:58 pm

Hindi News / Lifestyle News / Oats Vs Dalia: ओट्स और दलिया दोनों हैं हेल्दी, लेकिन वजन के लिए कौन है नंबर वन?

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Sulakshana Pandit Death Reason: सुलक्षणा पंडित का कार्डियक अरेस्ट से अचानक निधन,एक्सपर्ट से जानें दिल से जुड़ी समस्याओं से बचने के प्रभावी उपाय

sulakshana pandit, sulakshana pandit death, sulakshana pandit death reason
स्वास्थ्य

Blood Sugar: IIT मद्रास की नई खोज, डायबिटीज मरीजों को अब नहीं चुभानी पड़ेगी सुई, आसान होगा ब्लड शुगर टेस्ट

diabetes patients India, needle-free glucose monitor, non-invasive glucose testing, wearable glucose monitor,
स्वास्थ्य

Rashmika Mandanna Diet: एप्पल साइडर विनेगर और 1 लीटर पानी, एक्ट्रेस के डाइट सीक्रेट्स जो उन्हें बनाते हैं फिट और ग्लोइंग

Rashmika Mandanna fitness secrets, Rashmika Mandanna beauty tips, Rashmika Mandanna glowing skin,
लाइफस्टाइल

Winter Special Food: दुनिया भर में खाए जाते हैं ये फेमस विंटर डिशेज, स्वाद ऐसा कि भूल जाएंगे ठंड

Winter cooking recipes, Cold weather foods, Winter delicacies, Food to eat in winter, Winter street food,
लाइफस्टाइल

Happiest City In Asia: मुंबई की मुस्कान ने दिलाई जगह एशिया की टॉप 10 खुशहाल सिटीज में

Mumbai city news, Asia top cities happiness, Indian cities happiness ranking,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.