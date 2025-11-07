Oats Vs Dalia: ओट्स और दलिया दोनों हैं हेल्दी, लेकिन वजन के लिए कौन है नंबर वन?

Oats Vs Dalia for weight loss|फोटो सोर्स - Patrika.com
Oats Vs Dalia: अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने के शौकीन हैं, तो ओट्स और दलिया दोनों ही आपके डाइट चार्ट में जरूर शामिल होंगे। ये दोनों ही फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वजन घटाने या बढ़ाने के लिए इनमें से कौन-सा ज्यादा फायदेमंद है? इस सवाल का जवाब देते हुए इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में क्लिनिकल डाइटिशियन खुशमा शाह बताती हैं कि कौन-सा ज्यादा फायदेमंद ।
ओट्स कई प्रकार के होते हैं रोल्ड, स्टील-कट और इंस्टेंट। इनमें सॉल्यूबल फाइबर यानी बीटा-ग्लूकन पाया जाता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है। साथ ही, ओट्स में दलिया के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन होता है, जो मसल्स और मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है।
दलिया गेहूं को तोड़कर बनाया जाता है, जिसमें प्रोसेसिंग बहुत कम होती है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर, मैग्नीशियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसका हल्का सा नटी फ्लेवर इसे स्वादिष्ट बनाता है।
वजन घटाने के लिए दोनों ही शानदार विकल्प हैं, लेकिन ओट्स में मौजूद हाई प्रोटीन और फाइबर कंटेंट आपकी मिड-मॉर्निंग क्रेविंग्स को कम करने में मदद करता है।दूसरी ओर, दलिया में कैलोरी कम होती है और यह आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो लाइट लेकिन फिलिंग ब्रेकफास्ट चाहते हैं।
|पोषण
|ओट्स (Oats)
|दलिया (Dalia)
|कैलोरी (100g)
|लगभग 389 kcal
|लगभग 342 kcal
|फाइबर
|पेट भरा रखता है
|पाचन सुधारता है
|प्रोटीन
|भूख कम करता है
|हल्का और पचने में आसान
|फैट
|थोड़ा ज्यादा (हेल्दी फैट्स)
|बहुत कम
|वजन घटाने में असर
|क्रेविंग्स कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है
|कम कैलोरी और फाइबर से पेट भरा रखता है
|सर्वश्रेष्ठ कब खाएं
|जल्दी बनने वाला मॉर्निंग ब्रेकफास्ट
|हल्का डिनर या लंच
डाइटिशियन खुशमा शाह के अनुसार, हर व्यक्ति का हेल्थ गोल अलग होता है। वजन घटाने, ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए ओट्स बेहतर हैं, जबकि बेहतर पाचन और सम्पूर्ण पोषण के लिए दलिया बेस्ट विकल्प है।
