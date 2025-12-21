21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Christmas Jewellery Designs 2025: रेड ड्रेस हो या व्हाइट आउटफिट, ये मिनिमल नेकलेस हर क्रिसमस लुक को बना देंगे खास

Christmas Jewellery Designs 2025: भारी ज्वेलरी नहीं, बल्कि मिनिमल स्टाइल बन रहा है फैशन की नई पहचान। जानिए उन नेकलेस डिजाइन्स के बारे में जो हर लुक में जोड़ते हैं ग्रेस और क्लास।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 21, 2025

Christmas Jewellery Designs 2025, Christmas jewellery designs, Women christmas jewellery designs.

Christmas jewellery design ideas 2025/ (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Christmas Jewellery Designs 2025: आज की फैशन-लविंग जेनरेशन भारी ज्वेलरी नहीं, बल्कि मिनिमल स्टाइल को प्रायोरिटी पर रख रही है। ऐसी ज्वेलरी जो दिखने में सिंपल हो, लेकिन लुक में एलिगेंस और पर्सनैलिटी दोनों ला दें, यही आज का ट्रेंड है। लूप बार, ड्रीम कैचर, लिलियन लिंक और लेयर्ड स्टाइल जैसी कई नेकलेस डिजाइन्स इसका परफेक्ट उदाहरण है। ये नेकलेस सिर्फ आउटफिट को कंप्लीट नहीं करते, बल्कि पुरे लुक को भी क्लासी बना देते हैं। क्रिसमस के मौके पर कुछ खास और ट्रेंडी ज्वेलरी पीसेज अपनाकर आप अपने लुक में चार चांद लगा सकती हैं।

लूप बार नेकलेस(Loop Bar Necklace)

लूप बार नेकलेस अपने स्लीक और मॉडर्न डिजाइन के लिए ट्रेंड कर रहा है। हल्का, कंफर्टेबल और लेयरिंग होने की वजह से यह नेकलेस हैवी से लेकर कैजुअल आउटफिट तक आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। मिनिमल ज्वेलरी या लुक पसंद करने वालों के लिए यह एक परफेक्ट चॉइस है।

लेयर्ड नेकलेस(Layered Necklace)

यह फोर-लेयर नेकलेस मून और स्टार डिजाइन के साथ सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक देता है। अलग-अलग लेंथ की फाइन चेन नेकलाइन को खूबसूरती से हाइलाइट करती हैं। यह नेकलेस वेस्टर्न और इंडो-वेस्टर्न दोनों आउटफिट्स के साथ आसानी से स्टाइल हो जाता है।

लिलियन लिंक नेकलेस(Lillian Link Necklace)

लिलियन लिंक नेकलेस अपने स्लीक लिंक डिजाइन सॉफ्ट लुक के साथ एलिगेंस जोड़ देता है। यह नेकलेस आपकी क्रिसमस पार्टी में आपको सबसे अलग और इंस्टा- वर्थी लुक देगा। जिन लोगों को स्टाइलिश और ट्रेंडी चीजें पसंद है, उनके लिए यह एक टाइमलेस ज्वेलरी पीस है।

ड्रीम कैचर नेकलेस(Dream Catcher Necklace)

ड्रीम कैचर नेकलेस सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं है, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी और गुड वाइब्स का सिम्बल है। इसकी डेलिकेट डिजाइन और फाइन डिटेलिंग इसे क्रिसमस पार्टी पर पहनने लायक बनाती है। ऐसा माना जाता है कि यह नेगेटिव ड्रीम्स को दूर रखता है और पॉजिटिव ड्रीम्स को पास लाता है। वेस्टर्न, बोहो या फ्यूजन आउटफिट हर स्टाइल को यह नेकलेस मीनिंगफुल बना देता है।

मून एंड स्टार ड्रॉप नेकलेस(Moon and Star Drop Necklace)

ये एलिगेंट ज्वेलरी पीस नाइट-स्काई से इंस्पायर्ड थीम पर है। इसका ड्रॉप डिजाइन और सॉफ्ट शाइन आपके लुक को इंस्टेंट ग्रेस देता है। क्रिसमस पार्टी पर यह नेकलेस हर आउटफिट के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाएगा। इसको पहनने पर मिनिमल, रोमांटिक और ट्रेंडी लुक आता है।

ये भी पढ़ें

Christmas Party Outfit 2025: क्रिसमस पर सिंपल नहीं, दिखना है एलिगेंट ? ट्राय करें ये ट्रेंडिंग आउटफिट आइडियाज
लाइफस्टाइल
Christmas Party Outfit 2025, christmas party ideas, christmas party dress, christmas party outfit women, christmas dresses for women.

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

क्रिसमस

Published on:

21 Dec 2025 05:42 pm

Hindi News / Lifestyle News / Christmas Jewellery Designs 2025: रेड ड्रेस हो या व्हाइट आउटफिट, ये मिनिमल नेकलेस हर क्रिसमस लुक को बना देंगे खास

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

केक, कुकीज खाने के बाद भी फिट रहना है? ऐसे बैलेंस करें डाइट और रूटीन

लाइफस्टाइल

अपने बच्चों के नामों में ग्लैमर नहीं, संस्कार चुन रहे हैं सेलेब्रिटीज!

Celebrity baby names with meanings, Vamika and Akaay Kohli name meaning, Indian cricketers children names.
लाइफस्टाइल

दिमाग की शक्ति बढ़ाने वाले 7 आसान योग पोज

Yoga for exam stress and focus, Yoga poses to calm mind and improve memory, Morning yoga for focus and alertness,
लाइफस्टाइल

2026 में ब्यूटी का नया मतलब, दिखावा नहीं, ये 15 जेस्चर्स हैं असली ग्लो का सीक्रेट

Mindful beauty habits, 2026 beauty trends, Minimalist beauty routine, Inner and outer glow,
ब्यूटी टिप्स

क्यों Priyanka Chopra की फेवरेट एक्सरसाइज है स्किपिंग

Bollywood celebrity fitness, Easy fitness routine, Desi fitness tips, Quick workout at home,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.