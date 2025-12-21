Christmas Jewellery Designs 2025: रेड ड्रेस हो या व्हाइट आउटफिट, ये मिनिमल नेकलेस हर क्रिसमस लुक को बना देंगे खास

Christmas Jewellery Designs 2025: आज की फैशन-लविंग जेनरेशन भारी ज्वेलरी नहीं, बल्कि मिनिमल स्टाइल को प्रायोरिटी पर रख रही है। ऐसी ज्वेलरी जो दिखने में सिंपल हो, लेकिन लुक में एलिगेंस और पर्सनैलिटी दोनों ला दें, यही आज का ट्रेंड है। लूप बार, ड्रीम कैचर, लिलियन लिंक और लेयर्ड स्टाइल जैसी कई नेकलेस डिजाइन्स इसका परफेक्ट उदाहरण है। ये नेकलेस सिर्फ आउटफिट को कंप्लीट नहीं करते, बल्कि पुरे लुक को भी क्लासी बना देते हैं। क्रिसमस के मौके पर कुछ खास और ट्रेंडी ज्वेलरी पीसेज अपनाकर आप अपने लुक में चार चांद लगा सकती हैं।