Pink Guava vs White Guava : डायबिटीज में कौन सा अमरूद बेस्ट? गुलाबी या सफेद – जानिए एक्सपर्ट की राय

Pink Guava vs White Guava : अमरूद, जिसे अक्सर डायबिटिज के अनुकूल फल कहा जाता है। फाइबर, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है - जो इसे ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर बनाए रखने के लिए आदर्श बनाता है। इस फल के बीज जो आमतौर पर गुलाबी या सफेद रंग के होते हैं, फाइबर भी प्रदान करते हैं, जो आंत के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर है तो हम आपके लिए इसका जवाब लेकर आए हैं।
डायटीशियन नेहा दुआ का कहना है कि गुलाबी और सफेद (Pink Guava vs White Guava) दोनों तरह के अमरूद सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और शरीर को पूरा पोषण देते हैं।
नेहा दुआ ने बताया, गुलाबी अमरूद (Pink Guava) लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो हार्ट की रक्षा करने और कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है। इसमें विटामिन ए भी अधिक होता है, जो इस फल को इसका चमकीला रंग देता है। दूसरी ओर, इसके सफेद अमरूद में अधिक विटामिन सी और फाइबर होता है, जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और पाचन में सुधार करने में मदद करता है।
गुलाबी और सफेद अमरूद, दोनों में असाधारण पोषण और चयापचय संबंधी लाभ होते हैं, भले ही उनके पोषक तत्वों में थोड़ा अंतर हो। यहां दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है:
सफेद अमरूद में फाइबर अधिक होता है, जो ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करता है, तृप्ति में सुधार करता है और पाचन में सहायता करता है। फाइबर मल त्याग को नियंत्रित करने और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है - जो डायबिटिज या मेटाबोलिक सिंड्रोम वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। छिलके सहित (पूरी तरह से धोकर) पूरा अमरूद खाने से फाइबर का सेवन अधिकतम होता है और भोजन के बाद तृप्ति लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे अस्वास्थ्यकर स्नैकिंग की प्रवृत्ति कम होती है।
दूसरी ओर, गुलाबी अमरूद का रंग एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन के कारण होता है, जो एक कैरोटीनॉयड है जो ऑक्सीडेटिव तनाव, हार्ट डिजीज और यहां तक कि कुछ कैंसर से भी बचाने के लिए जाना जाता है। लाइकोपीन और विटामिन सी मिलकर अग्नाशय और रक्त वाहिकाओं के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने वाले मुक्त कणों को निष्क्रिय करते हैं, जिससे इंसुलिन की कार्यप्रणाली और एंडोथेलियल स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। गुलाबी गूदे में थोड़ी ज्यादा प्राकृतिक मिठास भी होती है, लेकिन फ़ाइबर के संतुलनकारी प्रभाव के कारण ग्लूकोज के स्तर पर इसका प्रभाव कम होता है।
गुलाबी और सफेद दोनों - का सेवन फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों का सबसे अच्छा संयोजन प्रदान करता है। यह चयापचय संतुलन को बनाए रखता है, भोजन के बाद ग्लूकोज के उतार-चढ़ाव को कम करता है और कोशिकाओं की सुरक्षा को बढ़ाता है।
डायटीशियन नेहा दुआ ने स्पष्ट बताया कि डायबिटिज रोगियों के लिए गुलाबी अमरूद आम तौर पर बेहतर होता है।
गुलाबी अमरूद में ज्यादा फाइबर होता है, जो ब्लड में शुगर के अवशोषण को धीमा करने में मदद करता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर स्थिर रहता है। इनमें लाइकोपीन जैसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो हार्ट की रक्षा करने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दूसरी ओर सफेद अमरूद में थोड़ा कम फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी सीमित मात्रा में सेवन करना अच्छा होता है।
उन्होंने सलाह दी कि डायबिटिज रोगियों के लिए, नाश्ते के तौर पर दिन में 1-2 अमरूद खाना सबसे अच्छा है, खासकर कच्चे, और चीनी न डालें। सब्जियों, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त संतुलित आहार में अमरूद को शामिल करने से डायबिटिज को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।
