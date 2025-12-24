Anushka Sharma Parenting Tips: वामिका को खिलाने के लिए अनुष्का शर्मा की ‘एक्ट्रेस ट्रिक’, हर पैरेंट को जाननी चाहिए

Anushka Sharma Parenting Tips: अनुष्का शर्मा, बॉलीवुड की 'मम्मी नंबर वन', अपनी बेहतरीन एक्टिंग के अलावा शानदार पेरेंटिंग के लिए भी जानी जाती है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि उनके बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सकें। 2024 में अनुष्का ने 'Slurrp Farm' के साथ हुए एक इंटरव्यू में ऐसा खुलासा किया, जो हर माता-पिता को हैरान करने के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण सीख भी देगा।