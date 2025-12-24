24 दिसंबर 2025,

बुधवार

लाइफस्टाइल

Anushka Sharma Parenting Tips: वामिका को खिलाने के लिए अनुष्का शर्मा की ‘एक्ट्रेस ट्रिक’, हर पैरेंट को जाननी चाहिए

Anushka Sharma Parenting Tips: अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को जंक और मीठे खाने से बचाते हैं। लेकिन अनुष्का ने वामिका को 'आइसक्रीम म्यूजियम' ले जाकर उसे पूरी तरह से खाने की अनुमति दी। आइए जानते हैं, आखिर अनुष्का ने ऐसा क्यों किया?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 24, 2025

Anushka Sharma parenting tips, Anushka Sharma parenting style, Virat Kohli daughter Vamika.

Virat-anushka daughter vamika | (फोटो सोर्स- anushkasharma/ Instagram)

Anushka Sharma Parenting Tips: अनुष्का शर्मा, बॉलीवुड की 'मम्मी नंबर वन', अपनी बेहतरीन एक्टिंग के अलावा शानदार पेरेंटिंग के लिए भी जानी जाती है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि उनके बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सकें। 2024 में अनुष्का ने 'Slurrp Farm' के साथ हुए एक इंटरव्यू में ऐसा खुलासा किया, जो हर माता-पिता को हैरान करने के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण सीख भी देगा।

आइसक्रीम म्यूजियम का दिलचस्प किस्सा

अनुष्का शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी बेटी वामिका को आइसक्रीम बहुत पसंद है। जब वे उसे आइसक्रीम म्यूजियम लेकर गई, तो उन्होंने वामिका से कहा, बेटा, तुम्हें जितनी खानी है, उतनी खाओ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि, मुझे लगा था वह बहुत सारी खाएगी, लेकिन उसने केवल 2 या सवा 2 आइसक्रीम खाने के बाद खुद ही कह दिया कि 'मम्मा मेरा हो गया'।

अनुष्का की 'एक्ट्रेस वाली ट्रिक'

हेल्दी खाना बच्चों को अक्सर बोरिंग लगता है, लेकिन अनुष्का यहां भी अपना जादू चलाती हैं। वे खजूर (Dates) जैसी हेल्दी चीजों को वामिका को देते समय लम्बी पूरी एक कहानी सुनाती हैं और अपनी 'एक्टिंग स्किल्स' का भी यूज करती हैं। इससे बच्चे को खाना बोरिंग नहीं, बल्कि एक मजेदार खेल जैसा लगने लगता है।

क्या है 'Satiation Method'? एक्सपर्ट की राय?

मनोवैज्ञानिक (Psychologist) सायमा हमीद के अनुसार 'Satiation Method' ऐसे काम करता है:

  • जब हम बच्चों को किसी चीज के लिए 'ना' कहते हैं, तो उनका मन उसे और ज्यादा खाने को करता है।
  • जब बच्चे को पता होता है कि उसे कोई टोकने वाला नहीं है, तो उसकी जिज्ञासा शांत हो जाती है।
  • बच्चा सजा के ड़र से नहीं, बल्कि अपने एक्सपीरियंस से सीखता है कि उसके पेट के लिए कितना खाना काफी है।

अनुष्का शर्मा का वो सीक्रेट जो हर पेरेंट्स को जानना चाहिए

एक्सपर्ट सायमा हमीद कहती हैं कि बच्चों को कंट्रोल करने के बजाय उन्हें जागरूक बनाना चाहिए। अनुष्का का यह तरीका सिखाता है कि बच्चों को मना करने की जगह उन पर भरोसा करना चाहिए। जब बच्चों को डर या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, तो वो खुद ही अपनी हेल्द का ख्याल रखना सीख जाते हैं।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

24 Dec 2025 03:01 pm

Anushka Sharma Parenting Tips: वामिका को खिलाने के लिए अनुष्का शर्मा की 'एक्ट्रेस ट्रिक', हर पैरेंट को जाननी चाहिए

