Anushka Sharma Parenting Tips: वामिका को खिलाने के लिए अनुष्का शर्मा की ‘एक्ट्रेस ट्रिक’, हर पैरेंट को जाननी चाहिए

Virat-anushka daughter vamika | (फोटो सोर्स- anushkasharma/ Instagram)
Anushka Sharma Parenting Tips: अनुष्का शर्मा, बॉलीवुड की 'मम्मी नंबर वन', अपनी बेहतरीन एक्टिंग के अलावा शानदार पेरेंटिंग के लिए भी जानी जाती है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि उनके बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सकें। 2024 में अनुष्का ने 'Slurrp Farm' के साथ हुए एक इंटरव्यू में ऐसा खुलासा किया, जो हर माता-पिता को हैरान करने के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण सीख भी देगा।
अनुष्का शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी बेटी वामिका को आइसक्रीम बहुत पसंद है। जब वे उसे आइसक्रीम म्यूजियम लेकर गई, तो उन्होंने वामिका से कहा, बेटा, तुम्हें जितनी खानी है, उतनी खाओ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि, मुझे लगा था वह बहुत सारी खाएगी, लेकिन उसने केवल 2 या सवा 2 आइसक्रीम खाने के बाद खुद ही कह दिया कि 'मम्मा मेरा हो गया'।
हेल्दी खाना बच्चों को अक्सर बोरिंग लगता है, लेकिन अनुष्का यहां भी अपना जादू चलाती हैं। वे खजूर (Dates) जैसी हेल्दी चीजों को वामिका को देते समय लम्बी पूरी एक कहानी सुनाती हैं और अपनी 'एक्टिंग स्किल्स' का भी यूज करती हैं। इससे बच्चे को खाना बोरिंग नहीं, बल्कि एक मजेदार खेल जैसा लगने लगता है।
मनोवैज्ञानिक (Psychologist) सायमा हमीद के अनुसार 'Satiation Method' ऐसे काम करता है:
एक्सपर्ट सायमा हमीद कहती हैं कि बच्चों को कंट्रोल करने के बजाय उन्हें जागरूक बनाना चाहिए। अनुष्का का यह तरीका सिखाता है कि बच्चों को मना करने की जगह उन पर भरोसा करना चाहिए। जब बच्चों को डर या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, तो वो खुद ही अपनी हेल्द का ख्याल रखना सीख जाते हैं।
