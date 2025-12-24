Christmas Special Story: क्या आप जानते हैं? क्रिसमस की वाइन सिर्फ जश्न नहीं, ईसा मसीह के बलिदान की निशानी है

Christmas wine significance: दिसंबर का महीना आते ही चारों तरफ क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती है। जिंगल बेल्स की धुन और सांता क्लॉज के बीच, क्रिसमस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट चर्च में होने वाली विशेष प्रार्थना सभा होती है। आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि क्रिसमस के मौके पर चर्च में अंगूर का जूस (Wine) चढ़ाई और बांटी जाती है। कई लोगों को यह केवल एक जश्न का हिस्सा लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे ईसा मसीह के प्यार की एक इमोशनल कहानी छिपी है। आइए जानते हैं कि यह रस्म इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है।