Radish Causes Gas : मूली बन सकती है गैस का कारण, इसलिए जानिए मूली खाने का सही तरीका

How to Eat Radish Without Gas : मूली खाने से गैस या पेट फूलने की समस्या है? जानिए मूली खाने के 5 आसान और असरदार उपाय, जिससे पाचन रहे मजबूत और सर्दियों में मिले सेहत का लाभ।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 22, 2025

Radish Causes Gas

Radish Causes Gas : मूली खाने के 9 सही तरीके

Radish Causes Gas : सर्दियों का नाम आते ही मूली का मजा याद आ जाता है। चाहे वह मुलायम, परतदार मूली के पराठे हों, स्वादिष्ट मूली की सब्जी हो, या ताजा कच्ची मूली का सलाद, मूली सर्दियों के कई व्यंजनों में एक जरूरी सामग्री है। मूली का कुरकुरा, मिर्ची जैसा स्वाद न केवल आपके खाने में जायका लाता है, बल्कि जरूरी पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है, जो इसे आपके आहार का एक स्वास्थ्यवर्धक हिस्सा बनाता है। हालांकि, कुछ लोगों के लिए, मूली गैस, पेट फूलने या पेट फूलने का कारण बन सकती है, जो इस सर्दियों की सब्जी का आनंद लेने के आनंद को कम कर सकती है। लेकिन घबराएं नहीं। कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स से आप बिना किसी परेशानी के मूली के पौष्टिक लाभों का आनंद ले सकते हैं।

गैस और पेट फूलने से बचने के लिए मूली खाने के 5 सुझाव | 5 Smart Tips to Eat Radish Without Bloating

1. कच्चा खाने से पहले भिगोएं

    अगर आप कच्ची मूली को सलाद में डाल रहे हैं या नाश्ते के तौर पर खा रहे हैं, तो इसे खाने से पहले भिगोने से इसके पेट फूलने के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। मूली को पतले स्लाइस या छोटे टुकड़ों में काटें और खाने से पहले लगभग 30 मिनट के लिए ठंडे पानी में भिगोएं। यह आसान तरीका गैस और बेचैनी पैदा करने वाले कुछ यौगिकों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे आपके पाचन तंत्र पर असर कम होता है। भिगोने से कच्ची मूली का टेक्सचर भी नरम हो जाता है, जिससे यह ज़्यादा स्वादिष्ट और कम तीखी हो जाती है।

    2. परांठे बनाकर खाएं

      मूली के परांठे सर्दियों में बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को मूली से भरे परांठे खाने के बाद पेट फूलने की समस्या होती है, उनके लिए एक आसान उपाय है। सबसे पहले, कद्दूकस की हुई मूली को भरने के लिए इस्तेमाल करने से पहले उसमें से अतिरिक्त पानी निचोड़ लें। यह तरीका न केवल पानी की मात्रा कम करता है, बल्कि मूली में पाए जाने वाले कुछ गैस पैदा करने वाले यौगिकों को भी खत्म करने में मदद करता है। पाचन क्रिया को और बेहतर बनाने के लिए, पराठे के आटे में डालने से पहले कद्दूकस की हुई मूली को हल्का सा भून लें। इससे मूली नरम हो जाती है और पेट के लिए भी यह ज़्यादा आरामदायक हो जाती है।

      3. पाचक मसाले डालें

        मूली को पचाने में आसान बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है इसे उन मसालों के साथ मिलाना जो अपने पाचन संबंधी फायदों के लिए जाने जाते हैं। मूली के व्यंजन बनाते समय कद्दूकस किया हुआ अदरक, भुना हुआ अजवाइन, पुदीना और तुलसी, ये सभी बेहतरीन विकल्प हैं। ये मसाले न सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि पाचन में भी मदद करते हैं, गैस बनना कम करते हैं और पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाते हैं। एक चुटकी काला नमक डालने से पाचन में भी मदद मिलती है और हल्का रेचक प्रभाव भी पड़ता है, जिससे मूली आपके पेट के लिए और भी ज़्यादा आरामदायक हो जाती है।

        4. प्रोबायोटिक का सेवन करें

          मूली को प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थों जैसे दही या दही के साथ खाने से इसकी पाचन क्षमता में काफी सुधार हो सकता है। प्रोबायोटिक्स स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दही या दही के साथ मूली का सेवन करने से आप पाचन प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं और किसी भी संभावित पाचन संबंधी परेशानी से बच सकते हैं। दही के ठंडे गुण मूली के तीखे, मिर्ची जैसे स्वाद को संतुलित करते हैं, जिससे यह मिश्रण आपके पेट के लिए और भी आरामदायक हो जाता है।

          5. खाली पेट न खाएं

            हालांकि मूली पौष्टिक होती है, लेकिन खाली पेट इसे खाने से पेट फूल सकता है और पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। मूली में मौजूद उच्च फाइबर संवेदनशील पेट में जलन पैदा कर सकता है, जिससे गैस या पेट फूलने की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए, मूली को हमेशा संतुलित भोजन के हिस्से के रूप में लें जिसमें प्रोटीन, स्वस्थ वसा और जटिल कार्बोहाइड्रेट शामिल हों। मूली को पौष्टिक भोजन के साथ खाने से पाचन बेहतर होता है और किसी भी अवांछित सूजन को रोकने में मदद मिलती है।

            डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

