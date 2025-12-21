Christmas Feast 2025: क्रिसमस पर खुलकर खाएं, लेकिन हेल्थ का रखें ख्याल—जानें स्मार्ट टिप्स

Christmas Feast 2025 Tips: क्रिसमस(Christmas) का मौसम खुशियों, पार्टियों और पसंदीदा फूड का होता है। केक, कुकीज और खास डिनर को देखकर खुद को रोकना आसान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हेल्थ को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए। थोड़ी समझदारी और कुछ स्मार्ट आदतों के साथ आप क्रिसमस 2025 का मजा भी ले सकते हैं और अपनी डाइट व रूटीन को भी बैलेंस में रख सकते हैं। ये आसान टिप्स आपको बिना गिल्ट के फेस्टिव सीजन एंजॉय करने में मदद करेंगे।