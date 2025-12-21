21 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Christmas Feast 2025: क्रिसमस पर खुलकर खाएं, लेकिन हेल्थ का रखें ख्याल—जानें स्मार्ट टिप्स

Christmas Feast 2025: क्रिसमस का नाम आते ही स्वादिष्ट खाने-पीने की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। केक, कुकीज, स्वीट डिशेज और तरह-तरह के लजीज पकवान सब कुछ ट्राय करने का मन करता है। लेकिन त्योहार का मजा लेते हुए अगर सेहत का ध्यान न रखा जाए, तो बाद में परेशानी हो सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 21, 2025

Smart eating tips for Christmas

Christmas Feast 2025 Tips: क्रिसमस(Christmas) का मौसम खुशियों, पार्टियों और पसंदीदा फूड का होता है। केक, कुकीज और खास डिनर को देखकर खुद को रोकना आसान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हेल्थ को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए। थोड़ी समझदारी और कुछ स्मार्ट आदतों के साथ आप क्रिसमस 2025 का मजा भी ले सकते हैं और अपनी डाइट व रूटीन को भी बैलेंस में रख सकते हैं। ये आसान टिप्स आपको बिना गिल्ट के फेस्टिव सीजन एंजॉय करने में मदद करेंगे।

डाइट में रखें संतुलन

त्योहार है, इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज जरूरत से ज्यादा खा ली जाए। चाहे क्रिसमस(Christmas 2025) हो या आम दिन, बैलेंस्ड डाइट ही हेल्दी लाइफ की कुंजी है। केक, चॉकलेट और मिठाइयों का स्वाद लें, लेकिन सीमित मात्रा में। अगर मीठा खाने की क्रेविंग हो तो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या शहद जैसे नेचुरल ऑप्शन्स को चुनें। इससे कैलोरी भी कंट्रोल में रहेगी और एनर्जी भी बनी रहेगी।

गट हेल्थ को न करें नजरअंदाज

फेस्टिव सीजन में अक्सर तला-भुना और हैवी फूड ज्यादा खाया जाता है, जिससे पाचन गड़बड़ा सकता है। इसे बैलेंस करने के लिए अपनी थाली में फल, हरी सब्जि यां, साबुत अनाज और बीज जरूर शामिल करें। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और डाइजेशन को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं।

पानी पीना न भूलें

क्रिसमस पार्टीज में नमकीन, मीठे और प्रोसेस्ड फूड का सेवन बढ़ जाता है, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। इससे न सिर्फ पाचन बेहतर होगा, बल्कि बार-बार कुछ खाने की इच्छा भी कम महसूस होगी।

एक्सरसाइज का सिलसिला बनाए रखें

छुट्टियों के दौरान जिम जाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक्टिव रहना बेहद ज़रूरी है। रोज़ाना हल्की-फुल्की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। वॉकिंग, साइकलिंग, डांस या सीढ़ियां चढ़ना कुछ भी करें, बस शरीर को मूवमेंट मिलती रहे। इससे कैलोरी बर्न होगी और वजन बढ़ने का डर भी नहीं रहेगा।

ड्रिंक्स में रखें संतुलन

फेस्टिव ड्रिंक्स में अक्सर शुगर और कैलोरी ज्यादा होती है। इसलिए मीठे सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह पानी, नींबू पानी या हल्की ड्रिंक्स चुनना बेहतर रहता है। अगर शराब पीते हैं, तो उसके बीच-बीच में पानी जरूर पिएं ताकि शरीर डिहाइड्रेट न हो।

मूवमेंट को न करें नजरअंदाज

क्रिसमस का मतलब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक्टिव रहना भी है। पूरे दिन बैठे रहने की बजाय थोड़ी वॉक, हल्का डांस या घर में मूवमेंट जरूर रखें। इससे शरीर एक्टिव रहता है और मूड भी अच्छा बना रहता है।

