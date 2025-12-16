Christmas 2025: क्रिसमस पर केक से लेकर ट्री तक लाल-हरा-सफेद क्यों? जानिए इसकी दिलचस्प कहानी



सेब से शुरू हुई थी कहानी लाल रंग के बिना क्रिसमस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सजावट में लाल रंग कैसे आया? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है।Medieval times में, जब लोगों को पढ़ना-लिखना नहीं आता था, तो उन्हें बाइबिल की कहानियां नाटकों के जरिए समझाई जाती थीं। क्रिसमस से पहले ऐसे ही नाटकों में 'स्वर्ग का वृक्ष' (Tree of Paradise) दिखाया जाता था। उस जमाने में सजावट की फैंसी चीजें तो थी नहीं, तो लोग पेड़ पर लाल रंग के सेब लटका दिया करते थे।धीर-धीरे यह परंपरा बन गई। लाल सेब की जगह लाल बॉल्स और रिबन ने ले ली। धार्मिक दृष्टि से देखें तो लाल रंग ईसा मसीह के बलिदान और उनके प्रेम को दर्शाता है। आज यह रंग उत्सव, खुशी और जोश का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है।क्र