16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

फैशन

₹4,99,000 का पोलर बेयर क्लच लेकर Filmfare OTT Awards पहुंचीं शालिनी पासी, जानिए क्या है इस क्लच की खासियत

Filmfare OTT Awards : नेटफ्लिक्स के चर्चित शो The Fabulous Lives of Bollywood Wives से पॉपुलर हुईं शालिनी पासी अपने बोल्ड और हटकर फैशन के लिए जानी जाती हैं। Filmfare OTT Awards 2025 में भी उनका लुक लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 16, 2025

Judith Leiber Polar Bear Clutch, Shalini Passi Fashion, Filmfare OTT Awards 2025 Fashion,

Shalini Passi Polar Bear Clutch|फोटो सोर्स - Patrika.com

Filmfare OTT Awards,Shalini Passi Look:शालिनी पासी ने Filmfare OTT Awards 2025 में अपनी स्टाइलिश एंट्री के दौरान ₹4,99,000 का पोलर बेयर क्लच कैरी किया, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस लग्जरी क्लच की डिजाइन और खासियतें इसे फैशन प्रेमियों के लिए खास बनाती हैं। आइए जानते हैं कि इस महंगे क्लच में क्या है ऐसा जो इसे इतना खास बनाता है।

Shalini Passi: क्या था शालिनी का अवॉर्ड नाइट लुक

इस खास मौके पर शालिनी ने कस्टम Jenny Packham गाउन पहना, जिसे उन्होंने एक बेहद यूनिक और लग्जरी क्लच के साथ स्टाइल किया। उनका यह क्लच किसी आम डिजाइन का नहीं था, बल्कि एक पोलर बेयर शेप में बना स्टेटमेंट पीस था।

₹4,99,000 का पोलर बेयर क्लच क्यों है खास

शालिनी पासी का यह क्लच Judith Leiber Couture का खास Polar Bear मिनॉडियर है, जिसकी कीमत करीब $5,495 (लगभग ₹4,99,754) बताई जा रही है। इस लग्जरी क्लच को हाथ से सिल्वर-टोन मेटल में स्कल्प्ट किया गया है, जिसमें पोलर बेयर को टॉप हैट और बो टाई पहने हुए दिखाया गया है। website of Editorialist के मुताबिक, क्लच पर 130 रंगों के पैलेट से चुने गए चमकदार क्रिस्टल जड़े हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। डिजाइन के साथ-साथ इसमें उपयोगिता का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर चाबियां और कार्ड रखने की जगह मौजूद है। यह क्लच न सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी है, बल्कि एक यूनिक और स्टेटमेंट-मेकिंग पीस भी माना जाता है।

लग्जरी फैशन की पहचान Judith Leiber

Judith Leiber के क्रिस्टल क्लच दुनिया भर में अपने फन, आर्टिस्टिक और रॉयल डिजाइन के लिए मशहूर हैं। इनके कई डिजाइन इंटरनेशनल म्यूजियम्स के स्थायी कलेक्शन में भी शामिल हैं।

शालिनी का Judith Leiber से खास लगाव

यह पहली बार नहीं है जब शालिनी Judith Leiber का क्लच लेकर नजर आई हों। उनके पास पहले से ही स्टारफिश, टेडी, कैमरा और पिंक फ्लेमिंगो जैसे अनोखे क्लच मौजूद हैं।

शालिनी की सोच – ट्रेंड नहीं, पसंद जरूरी

एक इंटरव्यू में शालिनी पासी ने खुद को मैक्सिमलिस्ट बताया था। उन्होंने कहा, “मैं ट्रेंड्स को ज्यादा फॉलो नहीं करती। जो मुझे पसंद आता है, वही पहनती हूं। रंग, फिट और प्रिंट मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।”Filmfare OTT Awards 2025 में शालिनी का यह लुक फिर से साबित करता है कि वह फैशन को सिर्फ पहनती नहीं, बल्कि इसे एक स्टेटमेंट में बदल देती हैं।

Published on:

Hindi News / Lifestyle News / Fashion / ₹4,99,000 का पोलर बेयर क्लच लेकर Filmfare OTT Awards पहुंचीं शालिनी पासी, जानिए क्या है इस क्लच की खासियत

