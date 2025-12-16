₹4,99,000 का पोलर बेयर क्लच लेकर Filmfare OTT Awards पहुंचीं शालिनी पासी, जानिए क्या है इस क्लच की खासियत

शालिनी पासी का यह क्लच Judith Leiber Couture का खास Polar Bear मिनॉडियर है, जिसकी कीमत करीब $5,495 (लगभग ₹4,99,754) बताई जा रही है। इस लग्जरी क्लच को हाथ से सिल्वर-टोन मेटल में स्कल्प्ट किया गया है, जिसमें पोलर बेयर को टॉप हैट और बो टाई पहने हुए दिखाया गया है। website of Editorialist के मुताबिक, क्लच पर 130 रंगों के पैलेट से चुने गए चमकदार क्रिस्टल जड़े हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। डिजाइन के साथ-साथ इसमें उपयोगिता का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर चाबियां और कार्ड रखने की जगह मौजूद है। यह क्लच न सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी है, बल्कि एक यूनिक और स्टेटमेंट-मेकिंग पीस भी माना जाता है।