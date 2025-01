क्या दूध से नहाती हैं ये अदाकारा? 49 की उम्र में भी जवां दिखने का राज सुनकर हो जाएंगे दंग

क्या है नेचुरल खूबसूरती का राज और दूध से नहाने की सच्चाई (What is the secret of natural beauty and the truth of bathing with milk?) View this post on Instagram A post shared by Shalini Passi (@shalini.passi) शालिनी पासी (Shalini Passi beauty secrets) 2024 की काफी सेंसेशनल टॉपिक रही हैं। वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कारण काफी चर्चा में रहीं, और दर्शकों ने उन्हें खूब सराहा और प्यार दिया। उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वो सच में दूध से नहाती हैं? तो शालिनी ने अपने बयान से सभी को चौंका दिया कि वो दूध से नहीं नहातीं।

उन्होंने यह भी कहा कि शो पर बिना एक्सप्लनेशन के सवालों का जवाब वह हां या ना में दे देती थीं। उन्होंने ये भी बताया, जहां वो रहती हैं उनके आस-पास गाय, घोड़े या बकरियां रखने की अनुमति नहीं है, तो दूध से नहाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है।

पहले के इंटरव्यू में नॅचुरल उपचारों को बताया था खूबसूरती का राज (In an earlier interview, natural remedies were mentioned as the secret of beauty) पहले एक इंटरव्यू में शालिनी ने बताया था कि कैसे उन्होंने नेचुरल उपचारों को अपनाया और त्वचा को बेदाग और खूबसूरत बनाने का राज। उन्होंने कहा कि वे हमेशा नेचुरल और सरलता में विश्वास करती हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी मां और दादी उनकी पहली शिक्षक थीं। वे रसोई में उपलब्ध चीजों से नुस्खे बनाती थीं। समय के साथ, उन्होंने इन नुस्खों को अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अपनाना शुरू कर दिया।