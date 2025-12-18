18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

आंवला से घर पर बनाएं ये ड्रिंक, पेट रहेगा साफ और चेहरा खिला खिला… और भी कई फायदे

Amla Kanji Recipe: आंवला की कांजी एक नेचुरल, अफॉर्डेबल और बेहद असरदार ड्रिंक है जो आपकी गट हेल्थ और डाइजेशन को बेहतर बना सकती है। इसे बनाना भी बेहद आसान है। चलिए, आंवला कांजी को घर पर बनाने की रेसिपी जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyanka

Dec 18, 2025

Amla Kanji benefits, Amla Kanji for gut health,

आंवला कांजी रेसिपी | फोटो स्रोत: AI Gemini

Amla Kanji Recipe: सर्दियों के मौसम में अच्छे आंवलों की भरमार होती है। आंवला आपकी सेहत के लिए एक वरदान से कम भी नहीं है। आंवला में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है और इसके कई फायदे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंवला की कांजी पेट की समस्याओं, खासकर गट हेल्थ और डाइजेशन के लिए कितनी फायदेमंद होती है? अगर आप अपच, कब्ज, गैस या पेट फूलने जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो आंवला की कांजी आपके लिए एक नेचुरल और असरदार उपाय हो सकती है। आइए जानते हैं आंवला की कांजी बनाने की आसान रेसिपी और इसके कमाल के फायदे।

Amla Kanji | आंवला की कांजी क्या है?

आंवला की कांजी एक पारंपरिक भारतीय फर्मेंटेड ड्रिंक है जो आंवले, पानी, काले नमक और कुछ मसालों से बनाई जाती है। साइंस डायरेक्ट की रिपोर्ट के हिसाब से ये प्रोबायोटिक्स से भरपूर होती है जो गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करती है। फर्मेंटेशन (Fermentation) की प्रक्रिया के दौरान इसमें गुड बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जो डाइजेशन (Digestive System) को मजबूत बनाते हैं।

आंवला की कांजी की रेसिपी के लिए सामग्री

आंवला की कांजी बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चीजों की जरुरत होगी। आप इस लिस्ट को देखकर कांजी के लिए पहले सामग्री एकत्र कर लें-

  • 500 ग्राम ताजा आंवला
  • 1.5 लीटर पानी
  • 2 बड़े चम्मच काला नमक
  • 1 बड़ा चम्मच सरसों के दाने कूटे हुए
  • 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर

कांजी बनाने का तरीका | Amla Kanji kaise Banaye

सबसे पहले आंवलों को अच्छी तरह धो लें और इसके बीज को निकाल कर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर एक साफ कांच के जार में कटे हुए आंवले डाल दें। अब इसमें काला नमक, सरसों के दाने, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालें।

इसके ऊपर से पानी डाल दें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। जार को किसी सूती कपड़े से ढक दें, इसे एयरटाइट बंद न करें, क्योंकि फर्मेंटेशन ( Fermentation ) के लिए हवा की जरुरत होती है। इस जार को धूप में रख दें। रोजाना एक बार इसे हिलाते रहें। 3 से 4 दिन बाद आपकी आंवला की कांजी तैयार हो जाएगी। आप इसे छानकर पी सकते हैं। अगर मौसम गर्म है तो कांजी जल्दी बन जाती है, ठंड में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है।

ये हैं आंवला की कांजी के फायदे

  • गट हेल्थ में सुधार होता है।
  • डाइजेशन को बेहतर बनाए रखता है।
  • कब्ज से राहत मिलती है।
  • गैस और एसिडिटी में आराम मिलता है।
  • इसे इम्यूनिटी बूस्ट होती है।

डिस्क्लेमर- कांजी की रेसिपी आप एक्सपर्ट से पूछकर बनाएं तो बेहतर रहेगा। साथ ही अगर आपको पेट की कोई समस्या है तो डॉक्टरी सलाह के बिना इसका सेवन करने से बचें।

ये भी पढ़ें

Amla Khane Ke Nuksan: सर्दियों का सुपरफूड आंवला के फायदे कई, लेकिन लिमिट पार हुई तो परेशानी तय
डाइट फिटनेस
Amla Khane Ke Nuksan,, Amla ke side effects, ज्यादा आंवला खाने के नुकसान, Amla overdose effects,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

18 Dec 2025 04:28 pm

Hindi News / Lifestyle News / आंवला से घर पर बनाएं ये ड्रिंक, पेट रहेगा साफ और चेहरा खिला खिला… और भी कई फायदे

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

₹500 से कम में 5 बेस्ट गिफ्ट आइडियाज, जो आपके अपनों को करेंगे खुश

Christmas gifting guide, Budget friendly Christmas gifts,
लाइफस्टाइल

IPL 2026 का सबसे महंगा खिलाड़ी कैमरून ग्रीन, देखिए उनकी लग्जरी लाइफ

Cameron Green net worthm, Cameron green ipl, Cameron green ipl auction 2026
लाइफस्टाइल

IPL खेलेंगे पप्पू यादव के बेटे Sarthak Ranjan, इतने लाख में KKR ने खरीदा, स्टाइल के मामले में भी No. 1

Sarthak ranjan ipl auction 2026, Sarthak Ranjan age, Sarthak Ranjan father name, Sarthak Ranjan ipl,
लाइफस्टाइल

विवादों के बीच जानिए फिल्मों से कितनी करोड़ों की कमाई करते हैं विक्रम भट्ट

Vikram Bhatt legal case, Vikram Bhatt 30 crore fraud case,
लाइफस्टाइल

इस खास रेसिपी से घर पर बनाएं इम्यूनिटी बढ़ाने वाला शुद्ध शाही च्यवनप्राश

Amla chyawanprash recipe, Amla chyawanprash recipe in hindi, Amla chyawanprash benefits
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.