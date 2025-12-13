13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डाइट फिटनेस

Amla Khane Ke Nuksan: सर्दियों का सुपरफूड आंवला के फायदे कई, लेकिन लिमिट पार हुई तो परेशानी तय

Amla Khane Ke Nuksan: विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर आंवला को सर्दियों का सुपरफूड माना जाता है, क्योंकि यह सर्दियों में इम्यूनिटी को मजबूत रखता है। लेकिन अधिक सेवन से नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं...

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 13, 2025

Amla Khane Ke Nuksan,, Amla ke side effects, ज्यादा आंवला खाने के नुकसान, Amla overdose effects,

Amla health risks|फोटो सोर्स -Freepik

Amla Khane Ke Nuksan: सर्दियों में आंवला को इम्युनिटी बढ़ाने और शरीर को अंदर से मजबूत करने वाला सुपरफूड माना जाता है। विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर आंवला त्वचा, बाल और पाचन के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन अक्सर लोग इसे “जितना ज्यादा, उतना बेहतर” समझकर जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं। यहीं से फायदे की जगह नुकसान (Side Effects Of Eating Too Much Amla)शुरू हो सकते हैं। आइए, इस आर्टिकल में विस्तार से बताते हैं इसके बारे में।

एसिडिटी और पेट की परेशानी

आंवला विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा पेट में एसिड बढ़ा सकती है। ज्यादा आंवला खाने से सीने में जलन, खट्टे डकार, गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को पहले से एसिडिटी की शिकायत रहती है, उन्हें खासतौर पर सतर्क रहना चाहिए।

कब्ज की समस्या

आंवले में मौजूद फाइबर पाचन के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन जब इसका सेवन जरूरत से ज्यादा किया जाए और साथ में पर्याप्त पानी न पिया जाए, तो कब्ज की दिक्कत हो सकती है। फाइबर तभी लाभ देता है जब शरीर को भरपूर हाइड्रेशन मिले।

डिहाइड्रेशन का खतरा

कुछ मामलों में आंवला शरीर से पानी की मात्रा को कम कर सकता है। ज्यादा आंवला खाने पर बार-बार पेशाब आना या शरीर में पानी की कमी महसूस होना डिहाइड्रेशन की ओर इशारा करता है। इसलिए आंवला खाने के बाद पानी पीना बेहद जरूरी है।

ब्लड शुगर का जरूरत से ज्यादा गिरना

आंवला ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए इसकी अधिक मात्रा नुकसानदायक हो सकती है। ज्यादा सेवन से शुगर लेवल अचानक बहुत नीचे गिर सकता है, जिससे चक्कर, कमजोरी और घबराहट जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह से ही आंवला शामिल करना चाहिए।

त्वचा पर असर

हर किसी की त्वचा की प्रकृति अलग होती है। कुछ लोगों में ज्यादा आंवला खाने से त्वचा रूखी हो सकती है या एलर्जी की समस्या हो सकती है। खुजली, रैशेज या सूजन जैसे लक्षण दिखें तो आंवले का सेवन तुरंत कम कर देना चाहिए।

दांतों को नुकसान

आंवले का रस काफी एसिडिक होता है, जो दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल को कमजोर कर सकता है। इससे दांतों में पीलापन और संवेदनशीलता बढ़ सकती है। आंवला खाने या उसका जूस पीने के बाद मुंह कुल्ला करना जरूरी है।

प्रेग्नेंसी और ब्रेस्टफीडिंग में सावधानी

गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान आंवले का सेवन बिना सलाह के नहीं करना चाहिए। कुछ मामलों में यह गर्भाशय को उत्तेजित कर सकता है, जिससे जटिलताएं बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में डॉक्टर की राय सबसे जरूरी होती है।

सर्जरी से पहले न करें सेवन

अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है, तो आंवले से दूरी बनाना बेहतर है। आंवला खून को पतला कर सकता है, जिससे ऑपरेशन के दौरान या बाद में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है।

किडनी और लिवर के मरीज रहें अलर्ट

किडनी या लिवर से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को आंवले का अधिक सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। जरूरत से ज्यादा आंवला इन अंगों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है।

ये भी पढ़ें

Boiled Amla Benefits: छोटे फल की बड़ी ताकत! उबालकर आंवला खाने के दोगुने फायदे
लाइफस्टाइल
उबला आंवला पोषण,Boiled Amla Benefits,उबला आंवला खाने के फायदे,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 12:34 pm

Hindi News / Health / Diet Fitness / Amla Khane Ke Nuksan: सर्दियों का सुपरफूड आंवला के फायदे कई, लेकिन लिमिट पार हुई तो परेशानी तय

बड़ी खबरें

View All

डाइट फिटनेस

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

सुबह खाली पेट कौन सा ड्राई फ्रूट खाएं कि स्किन दिखे साफ और चमकदार?

Almonds vs walnuts for skin, Cashews benefits for face glow, Best dry fruits to eat daily for skin,
लाइफस्टाइल

Turmeric and Amla Drink: सुबह का गोल्डन-ग्रीन टॉनिक, आंवला-हल्दी पानी से हेल्थ को मिलेगी नई चमक

ayurvedic detox drink, gut health detox drink, metabolism boost home remedies,
लाइफस्टाइल

Shubman Gill fitness: क्रिकेटर जैसी स्टैमिना चाहिए? जानिए शुभमन गिल के पसंदीदा क्विक मील्स

Shubman Gill gym training, natural clean eating benefits, athlete diet plan India,
लाइफस्टाइल

Bobby Deol Fitness Secrets: “जिम का कमाल नहीं…”, बॉबी देओल की मस्कुलर बॉडी का ये है राज!

Deol fitness secrets, Bobby Deol diet plan, Bobby Deol body transformation, Bobby Deol workout and diet, Bobby Deol hot body ka secret, Bobby Deol fitness routine Hindi, Bobby Deol fitness secrets diet plan Hindi
लाइफस्टाइल

Winter Digestion Tips: पेट फूलने से परेशान? सर्दियों में ये चीजें जरूर खाएं

digestion improvement tips, winter digestion tips, home remedies for gas,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.