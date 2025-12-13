Amla Khane Ke Nuksan: सर्दियों का सुपरफूड आंवला के फायदे कई, लेकिन लिमिट पार हुई तो परेशानी तय

Amla Khane Ke Nuksan: सर्दियों में आंवला को इम्युनिटी बढ़ाने और शरीर को अंदर से मजबूत करने वाला सुपरफूड माना जाता है। विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर आंवला त्वचा, बाल और पाचन के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन अक्सर लोग इसे “जितना ज्यादा, उतना बेहतर” समझकर जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं। यहीं से फायदे की जगह नुकसान (Side Effects Of Eating Too Much Amla)शुरू हो सकते हैं। आइए, इस आर्टिकल में विस्तार से बताते हैं इसके बारे में।