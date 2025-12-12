12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Healthy Detox Drink: पाचन सुधरेगा, मेटाबोलिज्म बढ़ेगा, बस रोज एक गिलास पिएं आंवला-हल्दी डिटॉक्स ड्रिंक

Healthy Detox Drink: आंवला जहां विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है, वहीं हल्दी अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी और डिटॉक्स गुणों के लिए जानी जाती है। रोजाना सिर्फ एक गिलास आंवला-हल्दी डिटॉक्स ड्रिंक पीने से कई फायदे मिल सकते हैं, जानिए यहां...

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 12, 2025

Turmeric and Amla Drink Benefits|फोटो सोर्स - Grok@AI

Healthy Detox Drink: सुबह की शुरुआत अगर किसी नेचुरल और हेल्दी ड्रिंक से हो, तो शरीर पूरे दिन खुद को हल्का, एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करता है। आंवला और हल्दी दोनों ही ऐसे सुपरफूड हैं जो अंदर से बॉडी को क्लीन करने के साथ-साथ पाचन को बेहतर बनाने में बेहद कारगर माने जाते हैं। आंवला जहां विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है, वहीं हल्दी अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी और डिटॉक्स गुणों के लिए जानी जाती है। रोजाना सिर्फ एक गिलास आंवला-हल्दी डिटॉक्स ड्रिंक न सिर्फ मेटाबोलिज्म को तेज करता है बल्कि शरीर से टॉक्सिन्स निकालकर इम्युनिटी को भी मजबूत बनाता है। यह आसान सा मॉर्निंग ड्रिंक आपकी लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव ला सकता है बिल्कुल बिना किसी साइड इफेक्ट के।

आंवला-हल्दी डिटॉक्स वॉटर

आंवला विटामिन C से भरपूर होता है, जबकि हल्दी अपने एंटी-इन्फ्लेमेटरी और हीलिंग गुणों के लिए प्रसिद्ध है। दोनों को एक साथ गर्म पानी में मिलाकर पिया जाए, तो यह शरीर को गहराई से पोषण देता है और धीरे-धीरे डिटॉक्स भी करता है। सुबह का समय इसे पीने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस वक्त शरीर अवशोषण (absorption) की सर्वोत्तम अवस्था में होता है।यह सुनहरा-हरा ड्रिंक दिखने में भले ही बेहद साधारण लगे, लेकिन इसके फायदे कमाल के हैं। यह शरीर को धीरे-धीरे जगाता है, ताजगी देता है और पूरे दिन को संतुलित रखने में मदद करता है।

Reasons To Drink Amla Turmeric Water In The Morning

रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए

आंवला, जिसे इंडियन गूजबेरी भी कहा जाता है, विटामिन C का बेहद समृद्ध स्रोत है। इसमें हल्दी मिलाने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। हल्दी शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती है, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। रोज सुबह इसका सेवन शरीर को बाहरी संक्रमणों से लड़ने के लिए तैयार करता है।

त्वचा में आती है नेचुरल चमक

लंबी स्किनकेयर रूटीन से ज्यादा असरदार है शरीर का अंदर से साफ और स्वस्थ होना। आंवला-हल्दी पानी पाचन को सुधारता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है।आंवला शरीर को भीतर से साफ करता है जबकि हल्दी रक्त और सर्कुलेशन को सपोर्ट करती है। नतीजा त्वचा पर हल्की, खूबसूरत प्राकृतिक चमक।

शरीर को धीरे-धीरे डिटॉक्स करे

यह ड्रिंक शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में कोमल लेकिन प्रभावी तरीके से काम करता है। यह लिवर को सपोर्ट करता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। सुबह इसे पीने से शरीर पूरे दिन हल्का और ताज महसूस करता है। ध्यान रखें अत्यधिक सेवन से बचें।

पेट को आराम और बेहतर पाचन

अगर आपको एसिडिटी, भारीपन या पेट फूलने की शिकायत रहती है, तो यह पेय आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। यह एसिड को शांत करता है, पाचन को बढ़ाता है और गैस-ब्लोटिंग में राहत देता है। सुबह इसे पीने पर पेट हल्का-फुल्का और आरामदेह महसूस होता है, जिससे गट हेल्थ धीरे-धीरे बेहतर होती है।

मन को शांत करे और मूड बेहतर बनाए

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन मस्तिष्क के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। यह मूड बेहतर करने, तनाव कम करने और फोकस बढ़ाने में सहायता करता है। जब इसके साथ आंवले की खटास और ताजगी जुड़ती है, तो सुबह की शुरुआत उत्साह और मानसिक स्पष्टता के साथ होती है।

कैसे बनता है आंवला-हल्दी गोल्डन ड्रिंक?


आंवला-हल्दी गोल्डन ड्रिंक बनाने के लिए एक गिलास गुनगुने पानी में ताजा आंवले का रस और चुटकीभर हल्दी मिलाएँ। इसे सुबह खाली पेट पिएं, इससे असर जल्दी नजर आता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

