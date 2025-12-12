12 दिसंबर 2025,

Green Tea Side Effects: गलत समय पर ग्रीन टी पीना नुकसानदायक, वैज्ञानिकों के हिसाब से इस समय पीना सही

Green Tea ke Nuksan: ग्रीन टी सिर्फ पीना काफी नहीं है, बल्कि सही समय पर पीना भी उतना ही जरूरी है। साइंस और एक्सपर्ट्स दोनों यही कहते हैं कि सुबह का समय सबसे बेस्ट है। तो आइए जानते हैं कि ग्रीन टी के पीने के फायदे, और सही वक्त।

भारत

image

Priyanka

Dec 12, 2025

Green Tea Side Effects Green Tea is best in Morning

Green Tea Side Effects| Freepik

Green Tea ke Nuksan: ग्रीन टी आजकल हर घर में मिल जाती है। फिटनेस के शौकीन और सेहत का ख्याल रखने वाले इस चाय को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिन में कब ग्रीन टी पीने से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है? जी हां, इस ग्रीन टी को पीने के लिए टाइमिंग मैटर करती है।

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर प्रकाशित शोध में भी ग्रीन के फायदों के बारे में बताया गया है। इससे पता चलता है कि जिस वक्त आप ग्रीन टी की चुस्की लेते हैं, उसी पर डिपेंड करता है कि आपके शरीर को कितना और कैसा फायदा मिलेगा। आइए जानें कि आखिर कौन सा समय है इसके लिए परफेक्ट।

ग्रीन टी में छुपे हैं ये खास राज

ग्रीन टी में ये तीन तत्व (Element) मिलते हैं जैसे कि… कैफीन (कम मात्रा में), एंटीऑक्सीडेंट्स (जो बीमारियों से लड़ते हैं), और एल-थीनाइन नामक खास तत्व जो दिमाग को शांत रखता है। ये तीनों मिलकर आपके शरीर पर अलग-अलग असर डालते हैं।

रोज कितने कप पी सकते हैं?

डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि दिन में 3 से 5 कप (हर कप 240 ml) ग्रीन टी पीना सेफ और फायदेमंद है। इससे आपको भरपूर एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और कैफीन भी कंट्रोल में रहता है। एक कप में करीब 22-40 mg कैफीन होता है। ध्यान रखें कि अगर 8 कप या उससे ज्यादा पीते हैं तो आपको नींद उड़ने, घबराहट या बेचैनी महसूस होने जैसी परेशानियां हो सकती हैं।

सुबह की ग्रीन टी पीने के फायदे

ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सुबह का समय ग्रीन टी के लिए गोल्डन टाइम होता है। इसे सुबह पीने से हाई एनर्जी, तेजी से फैट बर्न, दिमाग का अलर्ट रहना और पेट साफ होने जैसे फायदे मिलते हैं। लेकिन अगर आपको एसिडिटी या गैस की शिकायत रहती है, तो पहले कुछ हल्का खा लें, फिर ग्रीन टी पिएं।

दोपहर में ग्रीन टी पीना फायदेमंद

दोपहर के खाने के वक्त भी ग्रीन टी पीना काफी फायदेमंद हो सकता है। इसे लंच के आधा घंटा बाद पीने से पाचन में मदद मिलती है जिससे खाना हजम होता है। शाम को बार-बार स्नैक्स खाने की इच्छा नहीं होती है। दोपहर की सुस्ती भगाने में मदद मिलती है। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो डेस्क जॉब करते हैं, उनके लिए यह टाइमिंग परफेक्ट है।

रात में ग्रीन टी पीना है तो ये सावधानी जरूरी!

बहुत से लोग डिनर के बाद या सोने से पहले ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। लेकिन यहां थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी होती है। रात में पीने के कई नुकसान हो सकते हैं। कैफीन की वजह से नींद देर से आ सकती है। बार-बार बाथरूम जाना पड़ सकता है, जिससे नींद खराब होती है। इसके साथ ही आपको बेचैनी महसूस हो सकती है, खासकर उन लोगों को जो कैफीन से सेंसिटिव होते हैं।

Green Tea Side Effects: गलत समय पर ग्रीन टी पीना नुकसानदायक, वैज्ञानिकों के हिसाब से इस समय पीना सही

