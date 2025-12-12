Green Tea Side Effects: गलत समय पर ग्रीन टी पीना नुकसानदायक, वैज्ञानिकों के हिसाब से इस समय पीना सही

बहुत से लोग डिनर के बाद या सोने से पहले ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। लेकिन यहां थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी होती है। रात में पीने के कई नुकसान हो सकते हैं। कैफीन की वजह से नींद देर से आ सकती है। बार-बार बाथरूम जाना पड़ सकता है, जिससे नींद खराब होती है। इसके साथ ही आपको बेचैनी महसूस हो सकती है, खासकर उन लोगों को जो कैफीन से सेंसिटिव होते हैं।