Kanchipuram Saree: सेलेब रेड कार्पेट से लेकर शादी के मंडप तक, कांचीपुरम साड़ी कैसे बन रही है नया स्टाइल स्टेटमेंट?

Kanchipuram Saree For Modern Brides: भारतीय शादी एक रस्म नहीं, भावनाओं, परंपराओं और सपनों का संगम होती है। हर दुल्हन चाहती है कि उसकी शादी का दिन यादगार हो, जिसमें वह कुछ ऐसा पहनना चाहती है जो सालों बाद भी उसकी तस्वीरों में उतना ही खास लगे। ऐसे में अगर किसी साड़ी का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, तो वह है कांचीपुरम साड़ी। यह साड़ी पहनावे के साथ शादी की शान, सम्मान और परंपरा का प्रतीक भी मानी जाती है।