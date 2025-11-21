ताज पहुंचा मैक्सिको! फातिमा बनीं नई Miss Universe 2025, भारत की मनिका विश्वकर्मा स्टेज पर चमकीं इस स्थान पर

Miss Universe 2025: दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ब्यूटी प्रतियोगिताओं में से एक Miss Universe 2025 में इस बार मैक्सिको ने बाजी मार ली है। फातिमा ने अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर ताज अपने नाम किया। वहीं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं मनिका विश्वकर्मा भी स्टेज पर खूब चमकीं और अपनी शानदार ग्रेस व इंटेलिजेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया। जानिए मनिका किस खास स्थान पर रहीं और ग्लोबल स्टेज पर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा।