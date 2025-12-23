1 Lakh Rupees Condom News : 1 लाख कंडोम पर खर्च, चेन्नई के आदमी की देशभर में चर्चा, समझिए माजरा क्या है

स्विगी इंस्टामार्ट ऑर्डर रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, चेन्नई के एक आदमी ने इस साल 1 लाख रुपए कंडोम खरीदने पर किए हैं। इस शख्स ने 228 ऑर्डर कंडोम के किए थे। स्विगी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। एक साल में कंडोम पर लाखों रुपए खर्च करने पर लोग सोशल मीडिया पर इस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं, पिछले साल बेंगलुरु के एक शख्स ने सबसे अधिक कंडोम खरीदे थे।