पाकिस्तान में भी कंडोम हुआ महंगा, अब इस दर पर भीख मांग रहा शहबाज

Condom Tax: पाकिस्तान में बढ़ती आबादी एक बड़ी समस्या बन गई है। देश की आबादी हर साल करीब 60 लाख बढ़ रही है और जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2.55% है। ऐसे में परिवार नियोजन के सस्ते साधन अपनाना जरूरी है, लेकिन हाल ही में शहबाज शरीफ सरकार के इस दिशा में उठाए गए कदम को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से कंडोम समेत गर्भ निरोधक उत्पादों पर लगाया गया 18% जीएसटी हटाने की अपील की थी, लेकिन IMF ने इसे साफ मना कर दिया। पाकिस्तान में कंडोम और अन्य परिवार नियोजन उत्पादों पर 18% जनरल सेल्स टैक्स (जीएसटी) लगता है। यह टैक्स स्थानीय सस्ते और प्रीमियम ब्रांड्स पर भी पर भी लागू होता है। इसी टैक्स की वजह से ये उत्पाद आम लोगों के लिए महंगे हो जाते हैं। सरकार का कहना है कि यह टैक्स गरीब परिवारों और खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करता है। जहां पहले से ही जागरूकता कम है और आय सीमित है, वहां ये उत्पाद लग्जरी जैसे लगने लगते हैं।