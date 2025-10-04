Patrika LogoSwitch to English

'भइया, मत बिगड़ो प्लीज', Pankaj Tripathi के अतरंगी लुक पर आया रणवीर का रिएक्शन तो फैंस ने कह दी ऐसी बात

Pankaj Tripathi New Look: बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी का लेटेस्ट लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तस्वीरों पर रणवीर सिंह, भाग्यश्री और गुलशन देवैया समेत कई सेलेब्स ने मजेदार कमेंट किए। जानें पूरी खबर।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 04, 2025

Pankaj Tripathi

Pankaj Tripathi (photo- insta @pankajtripathi)

Ranveer Singh On Pankaj Tripathi Photos: हाल ही में पंकज त्रिपाठी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तीन नई तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में उनका लुक बिलकुल अलग और हटकर नजर आ रहा है। उन्होंने डार्क ग्रीन रंग की मखमली शेरवानी जैकेट पहनी हुई है, जिस पर बारीक सुनहरी कढ़ाई की गई है। इसके साथ ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट उनके लुक में मॉडर्न टच दे रही है।

खास बात यह रही कि उन्होंने इस ड्रेस को लाल सलवार और लंबे ग्रीन ब्लेजर के साथ कैरी किया। पंकज त्रिपाठी ने इस आउटफिट को टोपी के साथ कंप्लीट किया, जो उन्हें एकदम डिफरेंट और एक्सपेरिमेंटल लुक दे रहा था। एक्टर ने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, “एक नई शुरुआत। यह किसी दिलचस्प चीज की शुरुआत है। आपको ये वाइब कैसा लगा?”

फैंस और सितारों के मजेदार रिएक्शन

जैसे ही तस्वीरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर धमाल मच गया। कई फैंस ने तो इन्हें देखकर हैरानी जताई। एक यूजर ने लिखा, “मेरे पंकज भइया को मत बिगाड़िए प्लीज।” वहीं दूसरे ने मजाक में लिखा, “ये फोटो एआई क्यों लग रहा है?” एक फैन ने कमेंट किया, “रणवीर सिंह से थोड़ी दूरी बनाकर रखो सर।” वहीं किसी ने लिखा, “कालीन भैया कालीन पहन लिए क्या?”

रणवीर सिंह ने मजेदार कमेंट

सिर्फ फैंस ही नहीं, बॉलीवुड सितारों ने भी पंकज त्रिपाठी के नए लुक पर प्रतिक्रिया दी। रणवीर सिंह ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “अरे, ये क्या है गुरुजी? हम सुधर गए और आप बिगड़ गए।” भाग्यश्री ने लिखा, “ओह माई गॉड! क्या बात है।” सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ने कमेंट किया, “वाह, माशाल्लाह।” जबकि एक्टर गुलशन देवैया ने मजेदार अंदाज में लिखा, “ओए पंकी पंकी ओए। सर सर सर।”

चर्चा में आया नया लुक

पंकज त्रिपाठी की इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। उनका नया और स्टाइलिश अंदाज फैंस को हैरान करने के साथ-साथ एंटरटेन भी कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह नई शुरुआत किस चीज की है। किसी नए प्रोजेक्ट का इशारा या फिर फैशन एक्सपेरिमेंट का मजेदार हिस्सा।

