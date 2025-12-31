31 दिसंबर 2025,

बुधवार

लाइफस्टाइल

“सूर्य कुमार यादव खूब करते थे मैसेज…”, आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस का फैशन है बोल्ड, सांप-शेर की भी शौकीन

Khushi Mukherjee Suryakumar Yadav News : एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव पर खूब मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। आइए, जानते हैं कि खुशी मुखर्जी कौन (Khushi Mukherjee kaun hai) है?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ravi Gupta

Dec 31, 2025

Khushi Mukherjee, MTV Splitsvilla, Suryakumar Yadav, Suryakumar Yadav chat with Khushi Mukherjee,

खुशी मुखर्जी की तस्वीरें | Photo - Instagram/Khushi Mukherjee

Khushi Mukherjee Surya News : भारतीय क्रिकेट टीम टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर एक एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि उनको सूर्य कुमार खूब मैसेज करते थे। एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के आरोप के बाद इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है। खुशी मुखर्जी रियलिटी शो एमटीवी स्प्लिट्सविला (MTV Splitsvilla) में दिख चुकी हैं। ये एक्ट्रेस अपने बोल्ड फैशन को लेकर चर्चा में रहती हैं। साथ ही इनके शौक भी अजीब से हैं। चलिए, खुशी मुखर्जी के रियल लाइफ के बारे में जानते हैं-

मेरे पीछे बहुत सारे क्रिकेटर्स पड़े हैं- खुशी मुखर्जी

खुशी ने किड्डन एंटरटेनमेंट को ये भी कहा कि मैं किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती। मेरे पीछे बहुत सारे क्रिकेटर पड़े हैं। सूर्यकुमार यादव मुझे बहुत मैसेज करते थे। अब हमारी ज्यादा बात नहीं होती, और मैं उनसे जुड़ना भी नहीं चाहती। मुझे अपने से जुड़े किसी भी लिंक-अप में दिलचस्पी नहीं है।" खुशी ने ये भी कहा कि अब सूर्य और वो दोनों संपर्क में नहीं हैं।

खुशी मुखर्जी का फैशन है बोल्ड

एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी का बोल्ड फैशन चर्चा में रहता है। उर्फी जावेद की तरह ये भी अपने फैशन को लेकर कुछ ना कुछ नयापन ट्राइ करती रहती हैं। इनके फैशन के कारण ही इंस्टाग्राम पर करीब 1.5 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं। इसके बोल्ड फैशन वाले पोस्ट भी फैंस जमकर कमेंट करते हैं। इनके अतरंगी फैशन के चर्चे खूब होते हैं।

जंगली जानवरों से है लगाव

बोल्ड फैशन के अलावा खुशी मुखर्जी को जंगली जानवरों के साथ समय बिताना सही लगता है। इस बात की गवाही दे रहे हैं, इनके कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट। जिसमें खुशी शेर, सांप और मगरमच्छ के साथ फोटो पोस्ट की हैं। मतलब कि खुशी को जंगली जानवरों के साथ बहुत खुशी मिलती है। यहां पर फैंस ने कई कमाल के कमेंट्स कर रखे हैं।

खुशी मुखर्जी के टैटू

सूर्य कुमार यादव पर आरोप लगाने वाली खुशी मुखर्जी मुनव्वर फारूकी के शो 'सोसाइटी' में भी बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुई थीं। जहां एक टास्क के चक्कर में उन्होंने अपनी एक आईब्रो ही साफ कर दी थी और बॉडी पर शो का टैटू करवा लिया था। बता दें, खुशी मुखर्जी टीवी शो 'बालवीर रिटर्न्स' और 'कहत हनुमान' हिस्सा भी रह चुकी हैं। 1996 में कोलकाता में जन्मी खुशी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं।

