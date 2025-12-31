‘सूर्यकुमार यादव लगातार मेसेज भेजा करते थे, मेरे पीछे…’, इस बॉलिवुड अभिनेत्री के बयान ने मचाया तूफान

एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी ने हाल ही में एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान सनसनीखेज दावा किया है, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। एमटीवी स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शोज़ से पहचान बनाने वाली खुशी ने कहा कि भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव पहले उन्हें अक्सर मैसेज किया करते थे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अब दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती और वे किसी भी तरह के लिंक-अप में दिलचस्पी नहीं रखतीं।