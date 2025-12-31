31 दिसंबर 2025,

‘सूर्यकुमार यादव लगातार मेसेज भेजा करते थे, मेरे पीछे…’, इस बॉलिवुड अभिनेत्री के बयान ने मचाया तूफान

खुशी मुखर्जी ने बयान दिया है कि सूर्यकुमार यादव ने उन्हें कई बार मासेज भेजे हैं, लेकिन उनके बीच कभी भी किसी तरह का रोमांटिक रिश्ता नहीं रहा। मुखर्जी के इन दावों पर सूर्यकुमार यादव की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।


Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 31, 2025

Suryakumar Yadav

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं (Photo Credit- IANS)

एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी ने हाल ही में एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान सनसनीखेज दावा किया है, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। एमटीवी स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शोज़ से पहचान बनाने वाली खुशी ने कहा कि भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव पहले उन्हें अक्सर मैसेज किया करते थे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अब दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती और वे किसी भी तरह के लिंक-अप में दिलचस्पी नहीं रखतीं।

मैं किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती

किद्दान एंटरटेनमेंट द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में खुशी कहती नजर आ रही हैं, “मैं किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती। कई क्रिकेटर मेरे पीछे पड़े थे। सूर्यकुमार यादव मुझे पहले काफी मैसेज किया करते थे, लेकिन अब हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती। मैं किसी भी तरह से जुड़ना नहीं चाहती और कोई लिंक-अप पसंद नहीं करती।”

कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे

इस बयान पर सूर्यकुमार यादव या उनके प्रतिनिधियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, सोशल मीडिया पर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, तो कई ने खुशी पर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। फैंस का एक बड़ा वर्ग सूर्यकुमार का समर्थन कर रहा है, जो अपनी निजी जिंदगी को हमेशा चर्चा से दूर रखते हैं।

यह विवाद उस समय सामने आया है, जब सूर्यकुमार यादव हाल ही में अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ तिरुमाला स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादशी के अवसर पर दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो काफी वायरल हुए थे। साथ ही, मैदान पर भी सूर्या अपनी फॉर्म को लेकर चर्चा में हैं।

Updated on:

31 Dec 2025 07:46 am

Published on:

31 Dec 2025 07:44 am

