लाइफस्टाइल

Simar Bhatia: कौन हैं सिमर भाटिया? अक्षय कुमार की भांजी जो ‘इक्कीस’ से बॉलीवुड में कदम रख रही हैं

Simar Bhatia: जानें कौन हैं सिमर भाटिया? अक्षय कुमार की भांजी और बॉलीवुड की नई उभरती स्टार, जो अपनी सिम्प्लिसिटी और 'इक्कीस' फिल्म से डेब्यू को लेकर चर्चा में हैं। यहां जानिए सिमर के परिवार, शिक्षा और लाइफस्टाइल के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 30, 2025

Akshay Kumar niece Simar Bhatia, Who is Simar Bhatia, Simar Bhatia debut film Ikkis, Simar bhatia

Actress Simar Bhatia | (फोटो सोर्स- simarbhatia18/ Instagram

Simar Bhatia: बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों एक नए चेहरे की खूब चर्चा हो रही है। यह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के 'खिलाड़ी' यानी अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया का है। जहां अक्सर स्टार किड्स ग्लैमर और चकाचौंध के जरिए एंट्री लेते हैं, वहीं सिमर एक संजीदा युद्ध गाथा 'इक्कीस' के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखने जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिमर का फैशन भी उनकी तरह सिम्पल और एलिगेंट है।

कितनी पढ़ी-लिखी है सिमर और क्या है उनकी उम्र?

सिमर की उम्र लगभग 27 साल है। सिमर केवल दिखने में ही स्मार्ट नहीं हैं, बल्कि उनका एजुकेशनल ग्राफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने मुंबई के अच्छे स्कूल से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका में IMG Academy (फ्लोरिडा), Occidental College (लॉस एंजेलिस) और George Washington University से हायर एजुकेशन ली है।

सिमर भाटिया का परिवार और उनका बैकग्राउंड

सिमर भाटिया अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया की बेटी है। सिमर की मां फिल्म प्रोड्यूसर है। उन्होंने रुस्तम, एयरलिफ्ट, और केसरी जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। सिमर भाटिया के बायोलॉजिकल पिता का नाम वैभव कपूर है। सिमर के सौतेले पिता सुरेंद्र हीरानंदानी हैं, जो एक फेमस बिजनेसमैन हैं।

सिमर का 'गर्ल नेक्स्ट डोर' फैशन सेंस

सिमर का फैशन सेंस काफी एलिगेंट और सिंपल है। वह बहुत ज्यादा लाउड कपड़ों के बजाय 'मिनिमल' और 'क्लासी' लुक पसंद करती हैं। उन्हें पेस्टल शेड्स, फ्लोई ड्रेसेस और सैटिन गाउन्स में अक्सर देखा जाता है। वह KISS (Keep It Simple, Stupid) फॉर्मूला फॉलो करती हैं। उनका मानना है कि सिम्प्लिसिटी ही सबसे बड़ी ब्यूटी है।

पहली फिल्म 'इक्कीस' से फिल्मी करियर की शुरुआत

सिमर भाटिया अपनी पहली फिल्म 'इक्कीस' को लेकर बहुत खुश नजर आ रही हैं। यह एक वॉर फिल्म है जिसमें वह अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ दिखाई देंगी। इस फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर श्रीराम राघवन कर रहे हैं। इतनी बड़ी फिल्म से डेब्यू करना सिमर के करियर के लिए एक शानदार शुरुआत हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

