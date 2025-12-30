Simar Bhatia: कौन हैं सिमर भाटिया? अक्षय कुमार की भांजी जो ‘इक्कीस’ से बॉलीवुड में कदम रख रही हैं

Actress Simar Bhatia | (फोटो सोर्स- simarbhatia18/ Instagram
Simar Bhatia: बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों एक नए चेहरे की खूब चर्चा हो रही है। यह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के 'खिलाड़ी' यानी अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया का है। जहां अक्सर स्टार किड्स ग्लैमर और चकाचौंध के जरिए एंट्री लेते हैं, वहीं सिमर एक संजीदा युद्ध गाथा 'इक्कीस' के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखने जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिमर का फैशन भी उनकी तरह सिम्पल और एलिगेंट है।
सिमर की उम्र लगभग 27 साल है। सिमर केवल दिखने में ही स्मार्ट नहीं हैं, बल्कि उनका एजुकेशनल ग्राफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने मुंबई के अच्छे स्कूल से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका में IMG Academy (फ्लोरिडा), Occidental College (लॉस एंजेलिस) और George Washington University से हायर एजुकेशन ली है।
सिमर भाटिया अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया की बेटी है। सिमर की मां फिल्म प्रोड्यूसर है। उन्होंने रुस्तम, एयरलिफ्ट, और केसरी जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। सिमर भाटिया के बायोलॉजिकल पिता का नाम वैभव कपूर है। सिमर के सौतेले पिता सुरेंद्र हीरानंदानी हैं, जो एक फेमस बिजनेसमैन हैं।
सिमर का फैशन सेंस काफी एलिगेंट और सिंपल है। वह बहुत ज्यादा लाउड कपड़ों के बजाय 'मिनिमल' और 'क्लासी' लुक पसंद करती हैं। उन्हें पेस्टल शेड्स, फ्लोई ड्रेसेस और सैटिन गाउन्स में अक्सर देखा जाता है। वह KISS (Keep It Simple, Stupid) फॉर्मूला फॉलो करती हैं। उनका मानना है कि सिम्प्लिसिटी ही सबसे बड़ी ब्यूटी है।
सिमर भाटिया अपनी पहली फिल्म 'इक्कीस' को लेकर बहुत खुश नजर आ रही हैं। यह एक वॉर फिल्म है जिसमें वह अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ दिखाई देंगी। इस फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर श्रीराम राघवन कर रहे हैं। इतनी बड़ी फिल्म से डेब्यू करना सिमर के करियर के लिए एक शानदार शुरुआत हो सकती है।
