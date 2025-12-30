Simar Bhatia: कौन हैं सिमर भाटिया? अक्षय कुमार की भांजी जो ‘इक्कीस’ से बॉलीवुड में कदम रख रही हैं

Simar Bhatia: बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों एक नए चेहरे की खूब चर्चा हो रही है। यह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के 'खिलाड़ी' यानी अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया का है। जहां अक्सर स्टार किड्स ग्लैमर और चकाचौंध के जरिए एंट्री लेते हैं, वहीं सिमर एक संजीदा युद्ध गाथा 'इक्कीस' के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखने जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिमर का फैशन भी उनकी तरह सिम्पल और एलिगेंट है।