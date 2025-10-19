Patrika LogoSwitch to English

Pre Wedding Tips For Brides: दुल्हन बनने से पहले जानिए ये 20 जरूरी टिप्स, ताकि शादी हो जाए स्मूद

Pre Wedding Tips For Brides: अगर आप चाहती हैं कि आपका बड़ा दिन बिना किसी अड़चन के, पूरी तरह स्मूद और यादगार गुजरे तो ये 20 Bridal Tips आपके लिए हैं। चाहे वो स्किन केयर हो, आउटफिट ट्रायल, मेकअप हैक्स या माइंडसेट की तैयारी ।

image

MEGHA ROY

Oct 19, 2025

Bridal Tips, bridal care, wedding beauty tips, bridal glowing skin tips in hindi,

Things every bride should know|फोटो सोर्स –Grok

Pre Wedding Tips For Brides: हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी का दिन परियों की कहानी जैसा हो परफेक्ट, खूबसूरत और बिना किसी गड़बड़ी के। लेकिन रियलिटी में, शादी का दिन कई बार इतना बिजी और हेक्टिक हो जाता है कि दुल्हन खुद को एंजॉय करने की बजाय टेंशन में घिरा हुआ महसूस करने लगती है।अगर आप चाहती हैं कि आपका बड़ा दिन बिना किसी अड़चन के, पूरी तरह स्मूद और यादगार गुजरे तो ये 20 Bridal Tips आपके लिए हैं। चाहे वो स्किन केयर हो, आउटफिट ट्रायल, मेकअप हैक्स या माइंडसेट की तैयारी ।

तैयारी वक्त पर शुरू करें


शादी की प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू करेंगी, उतना ही बेहतर रहेगा। पहले से की गई तैयारी आपके खास दिन को स्ट्रेस-फ्री बना सकती है। दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताना है, तो वो भी शेड्यूल में जोड़ लें।

बजट सेट करना न भूलें


बिना बजट के शादी की तैयारी करना मुश्किल हो सकता है। एक स्पष्ट बजट बनाएं और कोशिश करें कि ज़्यादातर चीज़ें उसी के अंदर मैनेज हों।

शादी की थीम तय करें


अपनी पर्सनैलिटी और पसंद को ध्यान में रखते हुए एक खूबसूरत थीम या कलर पैलेट चुनें। इससे आपकी शादी में यूनिक टच आएगा और फोटोज भी शानदार लगेंगी।

मेकअप और हेयर का ट्रायल जरूरी है


शादी वाले दिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए पहले से मेकअप और हेयरस्टाइल का ट्रायल ज़रूर कर लें, ताकि ये पता चल सके कि कौन-सा लुक सबसे ज्यादा सूट करता है।

आरामदायक फुटवियर चुनें


पूरे दिन खड़े रहना और चलना आसान नहीं होता। ऐसे में अच्छे और कंफर्टेबल फुटवियर आपकी बहुत मदद करेंगे। लुक्स के साथ कम्फर्ट को भी तवज्जो दें।

पानी पीते रहें


दिनभर बिजी रहने के चक्कर में कई बार दुल्हन खुद का ध्यान नहीं रख पाती। इसलिए पानी पीते रहना बेहद ज़रूरी है ताकि आप फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करें।

आउटफिट और जूलरी की फाइनल ट्रायल लें


लहंगा, दुपट्टा, जूलरी – सबकुछ एक साथ पहनकर एक बार ट्रायल ज़रूर करें। इससे पता चलेगा कि सब कुछ ठीक से फिट हो रहा है या नहीं।

दुपट्टे पर जरूरत से ज्यादा पिन न लगाएं


दुपट्टे का फ्लो नेचुरल ही अच्छा लगता है। बहुत पिन लगाने से उसका लुक खराब हो सकता है। ध्यान रखें कि वो स्टाइलिश भी दिखे और आपको असुविधा भी न हो।

एक्स्ट्रा ऐक्सेसरीज जरूर रखें


अगर झुमके का लॉक खराब हो जाए या ब्रेसलेट टूट जाए, तो ऐसे वक्त में एक्स्ट्रा ऑप्शन बहुत काम आते हैं। एक छोटा बॉक्स रखें जिसमें एक्स्ट्रा बिंदी, पिन, झुमके जैसी चीजें हों।

वेडिंग डे इमरजेंसी किट बनाएं


बैंड-एड, पेन किलर, सिक्योरिटी पिन, बॉबी पिन, टिशूज – ये सब एक छोटे बैग में रखें। शादी के दिन कुछ भी अनहोनी हो सकती है, ऐसे में ये किट लाइफसेवर साबित होगी।

मौसम को देखकर करें प्लानिंग


अगर सर्दियों में शादी हो रही है तो वॉर्म फैब्रिक चुनें, और गर्मियों में हल्के रंग और ब्रीदेबल कपड़ों को प्राथमिकता दें। बारिश के मौसम में आउटडोर प्लानिंग से बचें।

तैयार होने के लिए पर्सनल स्पेस रखें


जहां आप तैयार हों, वो जगह शांत और प्राइवेट होनी चाहिए। भीड़भाड़ और डिस्टर्बेंस से बचने के लिए कोई ऐसा कमरा चुनें जहां आप आराम से खुद को तैयार कर सकें।

जरूरी सामान पास रखें


एक छोटा बैग रखें जिसमें आपकी लिपस्टिक, फोन चार्जर, परफ्यूम, स्नैक्स जैसी ज़रूरी चीज़ें हों। बार-बार किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता, खासकर जब आप खुद दुल्हन हों।

शादी से हफ्तों पहले शुरू करें पर्सनल केयर


डायट, स्किन केयर, एक्सरसाइज इन सबकी शुरुआत शादी से कम से कम 3-4 हफ्ते पहले करें। इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी और मूड भी पॉजिटिव रहेगा।

बैकअप प्लान हमेशा रखें


शादी में कुछ भी कभी भी गड़बड़ हो सकता है। बैकअप आउटफिट, बैकअप जूलरी या बैकअप पंडाल – हर चीज़ का एक प्लान बी जरूर बनाकर रखें।

कंफर्टेबल लहंगा चुनें


लहंगा बहुत हेवी हो, तो चलने-फिरने या डांस करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऐसा आउटफिट चुनें जो दिखने में रॉयल हो और पहनने में लाइट।

शादी के एक दिन पहले धोएं बाल


शादी के दिन बाल धोने से हेयरस्टाइल बिगड़ सकता है। बेहतर है कि एक दिन पहले ही हेयरवॉश कर लें और सही हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें।

वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनवाएं मजेदार अंदाज में


आजकल वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट का चलन है जिसमें दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे से मज़ेदार वादे करते हैं। जैसे हर हफ्ते डेट नाइट होगी या लड़ाई के बाद पहला 'सॉरी' कौन बोलेगा।

अपना बैग खुद पैक करें


आपको क्या चाहिए और क्या नहीं ये सबसे अच्छे से आप ही जानती हैं। शादी के बाद नए घर में कुछ भी ढूंढना मुश्किल हो सकता है, इसलिए बैग खुद पैक करना समझदारी है।

वेडिंग आउटफिट का अलग बजट बनाएं


शादी के टोटल खर्चों में वेडिंग ड्रेस का बजट अलग से बनाएं। इससे बाकी चीजों का प्लान करना आसान रहेगा और आप अपने लहंगे पर मनचाहा खर्च कर पाएंगी।

ये भी पढ़ें

Skincare For Men: पुरुषों की स्किन के लिए ब्यूटी हैक, फिटकरी को ऐसे करें इस्तेमाल
ब्यूटी टिप्स
alum benefits for men,natural skincare remedies,glowing skin for men naturally,

Published on:

19 Oct 2025 01:01 pm

Pre Wedding Tips For Brides: दुल्हन बनने से पहले जानिए ये 20 जरूरी टिप्स, ताकि शादी हो जाए स्मूद

