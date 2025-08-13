Skincare For Men: पुरुषों की स्किन के लिए ब्यूटी हैक, फिटकरी को ऐसे करें इस्तेमाल

Skincare For Men: महिलाओं की तुलना में पुरुषों की स्किन अक्सर धूप, धूल और प्रदूषण के संपर्क में आती है, जिसके कारण स्किन डल, रूखी, डार्क और बेजान नजर आने लगती है। साथ ही एक्ने, पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स जैसी समस्याएं ज्यादा झेलनी पड़ती हैं। लेकिन पुरुष स्किन केयर को लेकर उतने गंभीर नहीं होते जितनी कि महिलाएं।अगर आप भी अपनी स्किन को हेल्दी और चमकदार रखना चाहते हैं तो एक सस्ता और घरेलू उपाय फिटकरी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। फिटकरी, जो आमतौर पर शेविंग के बाद लगाई जाती है, पुरुषों की त्वचा के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है। आइए जानते हैं कि आप इसे चेहरे पर किन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिटकरी, जिसे हम आमतौर पर शेविंग के बाद लगाने के लिए जानते हैं, दरअसल स्किन के लिए एक मल्टी-टास्किंग नेचुरल इंग्रेडिएंट है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और स्किन-टाइटनिंग गुण पाए जाते हैं, जो चेहरे की गहराई से सफाई करने के साथ-साथ ग्लो बढ़ाने में भी मदद करते हैं। खासतौर पर पुरुषों की स्किन, जो दिनभर धूप, धूल और प्रदूषण का सामना करती है, फिटकरी से काफी फायदा पा सकती है।
अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में फिटकरी के पानी को शामिल करें। यह चेहरे के चिपचिपेपन और ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे स्किन दिनभर फ्रेश दिखती है।
फिटकरी के छोटे टुकड़े को गुलाब जल में भिगोकर पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं और करीब 20-25 मिनट बाद सामान्य पानी से धो लें। यह न सिर्फ स्किन को टोन करता है, बल्कि फ्रेशनेस भी लाता है।
अगर आप बाहर हैं और फेस वॉश करने का समय नहीं है, तो फिटकरी के पानी को स्प्रे बॉटल में भरकर साथ रखें। जरूरत पड़ने पर चेहरे पर हल्का-सा स्प्रे करें। यह तुरंत धूल-मिट्टी और अतिरिक्त सीबम हटाकर चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाता है।
शेविंग के बाद फिटकरी का हल्का सा लेप चेहरे पर लगाएं। यह रफनेस कम करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।