Skincare For Men: पुरुषों की स्किन के लिए ब्यूटी हैक, फिटकरी को ऐसे करें इस्तेमाल

Skincare For Men: महिलाओं की तुलना में पुरुषों की स्किन अक्सर धूप, धूल और प्रदूषण के संपर्क में आती है, जिसके कारण स्किन डल, रूखी, डार्क और बेजान नजर आने लगती है। साथ ही एक्ने, पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स जैसी समस्याएं ज्यादा झेलनी पड़ती हैं। लेकिन पुरुष स्किन केयर को लेकर उतने गंभीर नहीं होते जितनी कि महिलाएं।अगर आप भी अपनी स्किन को हेल्दी और चमकदार रखना चाहते हैं तो एक सस्ता और घरेलू उपाय फिटकरी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। फिटकरी, जो आमतौर पर शेविंग के बाद लगाई जाती है, पुरुषों की त्वचा के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है। आइए जानते हैं कि आप इसे चेहरे पर किन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं।