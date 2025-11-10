Winter Skin Care For Dry Skin: रात को सोने से पहले लगाएं ये चीज, ड्राई स्किन रह सकती है मुलायम और ग्लोइंग

Winter Skin Care For Dry Skin: सर्दियों ने दस्तक दे दी है। ऐसे में हमारे शरीर के साथ-साथ पैरों पर भी इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि ठंडी हवाएं और कम नमी त्वचा की नमी छीन लेती हैं। नतीजतन, स्किन रूखी और बेजान नजर आने लगती है। यह समस्या खासतौर पर ड्राई स्किन वालों में ज्यादा देखने को मिलती है। इस मौसम में त्वचा की देखभाल बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि गंदगी और डिहाइड्रेशन से स्किन खुरदरी और डल दिखने लगती है। इसलिए जरूरी है कि रात में सोने से पहले स्किन की सही तरह से केयर की जाए, ताकि सुबह चेहरा ताजा और ग्लोइंग नजर आए। आइए जानते हैं, सोने से पहले क्या लगाएं जिससे सर्दियों में स्किन बनी रहे नरम और चमकदार।