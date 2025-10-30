Winter Lips Tips: विंटर में रूखे होंठों से राहत पाने के नेचुरल तरीके

Winter Lips Tips: सर्दियों के मौसम में जहां ठंडी हवाएं त्वचा को रूखा बना देती हैं, वहीं इसका सबसे ज्यादा असर हमारे होंठों पर दिखाई देता है। ठंडी और शुष्क हवा के कारण होंठों की नमी तेजी से खत्म हो जाती है, जिससे वे फटने और पपड़ी जमने लगते हैं। बार-बार लिप बाम लगाने के बावजूद होंठ सूखे ही महसूस होते हैं। अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं, तो चिंता की जरूरत नहीं। कुछ आसान और नेचुरल घरेलू उपाय अपनाकर आप अपने होंठों को फिर से मुलायम, गुलाबी और हेल्दी बना सकते हैं। आइए जानते हैं विंटर में होंठों की खास देखभाल के ये असरदार टिप्स।