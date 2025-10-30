Patrika LogoSwitch to English

Winter Lips Tips: विंटर में रूखे होंठों से राहत पाने के नेचुरल तरीके

Winter Lips Tips: शुष्क हवा के कारण होंठों की नमी तेजी से खत्म हो जाती है, जिससे वे फटने और पपड़ी जमने लगते हैं। बार-बार लिप बाम लगाने के बावजूद होंठ सूखे ही महसूस होते हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 30, 2025

Winter lip care tips, How to prevent chapped lips, Best lip balms for winter,

How to Get Soft Lips in Winter|फोटो सोर्स – Freepik

Winter Lips Tips: सर्दियों के मौसम में जहां ठंडी हवाएं त्वचा को रूखा बना देती हैं, वहीं इसका सबसे ज्यादा असर हमारे होंठों पर दिखाई देता है। ठंडी और शुष्क हवा के कारण होंठों की नमी तेजी से खत्म हो जाती है, जिससे वे फटने और पपड़ी जमने लगते हैं। बार-बार लिप बाम लगाने के बावजूद होंठ सूखे ही महसूस होते हैं। अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं, तो चिंता की जरूरत नहीं। कुछ आसान और नेचुरल घरेलू उपाय अपनाकर आप अपने होंठों को फिर से मुलायम, गुलाबी और हेल्दी बना सकते हैं। आइए जानते हैं विंटर में होंठों की खास देखभाल के ये असरदार टिप्स।

शहद और ग्लिसरीन का जादू

शहद नैचुरल मॉइश्चराइज़र है जो होंठों की ड्राइनेस को तुरंत कम करता है। वहीं ग्लिसरीन होंठों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर नमी को लॉक कर देता है।एक चम्मच शहद में कुछ बूंदें ग्लिसरीन की मिलाएं और रात को सोने से पहले होंठों पर लगाएं। सुबह तक होंठ स्मूद और हाइड्रेटेड लगेंगे।

कोकोनट ऑयल

नारियल तेल में मौजूद फैटी एसिड्स होंठों को गहराई से पोषण देते हैं। यह नेचुरली एंटी-बैक्टीरियल भी होता है, जिससे फटे होंठ जल्दी ठीक हो जाते हैं।दिन में दो-तीन बार हल्के हाथों से कोकोनट ऑयल लगाएं। आप इसे अपनी पॉकेट में एक छोटे कंटेनर में रख सकते हैं।


नींबू और चीनी का स्क्रब

डेड स्किन हटाने के लिए हल्का स्क्रब जरूरी है। नींबू में विटामिन C होता है जो होंठों को लाइट और फ्रेश रखता है।इसको बनाने के लिए आधा चम्मच चीनी में कुछ बूंदें नींबू की डालकर होंठों पर 1-2 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें, फिर धो लें। हफ्ते में दो बार यह करना काफी है।

मलाई और गुलाब जल

दादी-नानी का आजमाया हुआ यह नुस्खा आज भी काम करता है। मलाई होंठों को गहराई से मॉइश्चराइज करती है और गुलाब जल से सॉफ्टनेस आती है।
इसके लिए 1 चम्मच मलाई में कुछ बूंदें गुलाब जल की मिलाकर होंठों पर लगाएं और 15 मिनट बाद साफ कर लें।

हाइड्रेशन का ख्याल रखें

बहुत से लोग सर्दियों में पानी पीना कम कर देते हैं, लेकिन यही ड्राइनेस की सबसे बड़ी वजह बनती है। दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिएं। अंदर से हाइड्रेशन मिलने पर होंठ भी नैचुरली सॉफ्ट रहते हैं।

एक्स्ट्रा टिप्स

  • होंठों को बार-बार चाटने से बचें इससे ड्राइनेस बढ़ती है।
  • बाहर निकलते समय लिप बाम जरूर लगाएं।
  • बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले लिप प्रोडक्ट्स से बचें और ऑर्गेनिक बाम चुनें।

Published on:

30 Oct 2025 02:08 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Winter Lips Tips: विंटर में रूखे होंठों से राहत पाने के नेचुरल तरीके

