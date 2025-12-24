Henna Hair Care:सर्द मौसम में मेंहदी लगाना है मुश्किल? अपनाएं ये आसान उपाय

Henna Hair Care: सर्द मौसम में बालों की देखभाल करना अपने आप में एक चुनौती बन जाता है, और ऐसे में मेंहदी लगाना कई लोगों को मुश्किल लगता है। ठंड के कारण सिर में ठिठुरन, बालों का ड्राय होना और टाइम ज्यादा लगना आम समस्याएं हैं। लेकिन सही तरीकों को अपनाकर आप बिना परेशानी के सर्दियों में भी मेंहदी लगा सकते हैं। जानिए कुछ आसान और असरदार उपाय, जिनकी मदद से आपके बाल रहेंगे मजबूत, मुलायम और हेल्दी वो भी ठंड का एहसास किए बिना।