Henna Hair Care:सर्द मौसम में मेंहदी लगाना है मुश्किल? अपनाएं ये आसान उपाय

Henna Hair Care: सर्दियों में बालों की देखभाल अपने आप में एक चैलेंज बन जाती है। रूखापन, डैंड्रफ और बालों का टूटना आम समस्या है। ऐसे में मेंहदी एक नेचुरल उपाय जरूर है, लेकिन ठंड के मौसम में इसे लगाने से लोग अक्सर कतराते हैं। सही तरीके और थोड़ी समझदारी के साथ सर्दियों में भी मेंहदी से बालों को हेल्दी और खूबसूरत बनाया जा सकता है।

MEGHA ROY

Dec 24, 2025

Henna hair care tips for cold weather|फोटो सोर्स – Gemini@Ai

Henna Hair Care: सर्द मौसम में बालों की देखभाल करना अपने आप में एक चुनौती बन जाता है, और ऐसे में मेंहदी लगाना कई लोगों को मुश्किल लगता है। ठंड के कारण सिर में ठिठुरन, बालों का ड्राय होना और टाइम ज्यादा लगना आम समस्याएं हैं। लेकिन सही तरीकों को अपनाकर आप बिना परेशानी के सर्दियों में भी मेंहदी लगा सकते हैं। जानिए कुछ आसान और असरदार उपाय, जिनकी मदद से आपके बाल रहेंगे मजबूत, मुलायम और हेल्दी वो भी ठंड का एहसास किए बिना।

मेंहदी क्यों है बालों के लिए फायदेमंद?

मेंहदी सिर्फ एक नेचुरल हेयर कलर नहीं है, बल्कि यह बालों की जड़ों को मजबूती देती है और स्कैल्प को पोषण पहुंचाती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट तत्व बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाने में मदद करते हैं। साथ ही यह डैंड्रफ कम करती है और बालों में नेचुरल शाइन लाती है।

Mehndi Hair Tips: सर्दियों में मेंहदी लगाने से पहले रखें ये बातें ध्यान में

तेल से करें स्कैल्प की तैयारी

ठंड में स्कैल्प जल्दी ड्राई हो जाती है। मेंहदी लगाने से कुछ घंटे पहले नारियल, तिल या बादाम के तेल से हल्की मालिश करें। इससे स्कैल्प में नमी बनी रहती है और खुजली या रूसी की समस्या कम होती है।

मेंहदी में मिलाएं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स

सिर्फ मेंहदी लगाने से बाल थोड़े रूखे हो सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए इसमें कुछ पोषक चीजें मिलाएं।

  • दही: बालों को सॉफ्ट और कंडीशन्ड बनाता है।
  • नींबू का रस: डैंड्रफ कम करता है और रंग को उभारता है।
  • आंवला पाउडर: बालों की ग्रोथ में मदद करता है।
  • मेथी पाउडर: हेयर फॉल को कंट्रोल करता है।
  • कॉफी पाउडर: रंग को गहरा और लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है।

चाय के पानी का इस्तेमाल करें

मेंहदी घोलते समय सादा पानी छोड़कर उबली हुई चाय की पत्तियों का पानी लें। इससे बालों का रंग ज्यादा गहरा और चमकदार नजर आता है।

मेंहदी लगाने का सही तरीका

सभी चीजें मिलाकर एक स्मूद पेस्ट बनाएं और इसे 2–3 घंटे ढककर रखें। इसके बाद बालों की जड़ों से लेकर लंबाई तक अच्छी तरह लगाएं। 2–3 घंटे बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें। अच्छे नतीजों के लिए हफ्ते में एक बार यह पैक काफी है।

ठंड से बचने के आसान उपाय

  • मेंहदी लगाने से पहले स्कैल्प पर हल्का गुनगुना तेल जरूर लगाएं।
  • बाल धोने के बाद तुरंत सुखाएं और सिर को ढककर रखें।
  • जिन लोगों को साइनस, माइग्रेन या बार-बार सर्दी-जुकाम की समस्या रहती है, वे सर्दियों में मेंहदी लगाने से बचें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Lifestyle News / Henna Hair Care:सर्द मौसम में मेंहदी लगाना है मुश्किल? अपनाएं ये आसान उपाय

