Pollution Skin Damage: डस्ट और स्मॉग से खराब होती स्किन, जानें बचाव के आसान तरीके

Pollution Skin Damage: डस्ट और स्मॉग सिर्फ सांसों के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी त्वचा के सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। बढ़ता एयर पॉल्यूशन स्किन के पोर्स को बंद कर देता है, जिससे पिंपल्स, ड्रायनेस, जलन और समय से पहले एजिंग जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर आपकी स्किन भी इन दिनों बेजान और रफ दिख रही है, तो अब समय है सही देखभाल का। जानिए पॉल्यूशन से होने वाले स्किन डैमेज से बचाव के आसान और असरदार तरीके, जिन्हें रोजमर्रा की लाइफ में आसानी से अपनाया जा सकता है।