Pollution Skin Damage: डस्ट और स्मॉग से खराब होती स्किन, जानें बचाव के आसान तरीके

Daily Skin Care Routine
Pollution Skin Damage: डस्ट और स्मॉग सिर्फ सांसों के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी त्वचा के सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। बढ़ता एयर पॉल्यूशन स्किन के पोर्स को बंद कर देता है, जिससे पिंपल्स, ड्रायनेस, जलन और समय से पहले एजिंग जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर आपकी स्किन भी इन दिनों बेजान और रफ दिख रही है, तो अब समय है सही देखभाल का। जानिए पॉल्यूशन से होने वाले स्किन डैमेज से बचाव के आसान और असरदार तरीके, जिन्हें रोजमर्रा की लाइफ में आसानी से अपनाया जा सकता है।
जब भी आप बाहर से घर लौटें, चेहरे को ऐसे ही न छोड़ें। धूल और पॉल्यूशन रोमछिद्रों में गहराई तक चला जाता है। इसलिए डबल क्लीनिंग बेहद जरूरी है। पहले क्लिंजिंग ऑयल या माइल्ड मिसेलर वॉटर से चेहरे पर लगी गंदगी, सनस्क्रीन और मेकअप हटाएं। इसके बाद अपनी स्किन टाइप के अनुसार फेसवॉश से चेहरा धोएं। इससे पोर्स साफ रहते हैं और ब्रेकआउट्स की संभावना कम हो जाती है।
स्किन को सॉफ्ट और स्मूद बनाए रखने के लिए हफ्ते में 1–2 बार एक्सफोलिएशन जरूरी है। इससे डेड स्किन निकलती है और नई त्वचा को सांस लेने का मौका मिलता है।घर पर हल्का स्क्रब बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि स्क्रब बहुत हार्श न हो। हल्के हाथों से मसाज करें, ताकि स्किन को नुकसान न पहुंचे।
हफ्ते में एक बार फेस मास्क लगाना स्किन के लिए फायदेमंद होता है। प्रदूषण और भारी मेकअप के असर को कम करने के लिए क्ले या सल्फर बेस्ड मास्क अच्छा विकल्प हो सकता है। ये मास्क त्वचा की गहराई से सफाई करते हैं और एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं।
अगर स्किन बहुत डल दिखने लगी है और आपके पास लंबा फेशियल कराने का समय नहीं है, तो डर्मैटोलॉजिस्ट की सलाह से माइक्रोडर्माब्रेशन जैसे ट्रीटमेंट का विकल्प चुना जा सकता है। इससे स्किन टेक्सचर सुधरता है और चेहरा फ्रेश नजर आता है।
धूप हो या न हो, सनस्क्रीन लगाना कभी न भूलें। यह न सिर्फ यूवी किरणों से बचाती है, बल्कि पॉल्यूशन से होने वाले स्किन डैमेज को भी कम करने में मदद करती है। घर के अंदर रहते हुए भी हल्की सनस्क्रीन लगाना फायदेमंद होता है।
रात के समय हल्का फेशल ऑयल स्किन पर लगाने से त्वचा की नेचुरल बैरियर मजबूत होती है। इससे हानिकारक तत्व स्किन के अंदर जाने से रुकते हैं और त्वचा ज्यादा समय तक हाइड्रेट रहती है।
