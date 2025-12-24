24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Pollution Skin Damage: डस्ट और स्मॉग से खराब होती स्किन, जानें बचाव के आसान तरीके

Pollution Skin Damage: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में धूल, धुआं और स्मॉग हमारी त्वचा के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। बाहर निकलते ही स्किन पर गंदगी की एक परत जम जाती है, जिससे पिंपल्स, रूखापन, दाग-धब्बे और समय से पहले एजिंग जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 24, 2025

फोटो सोर्स – Freepik

Pollution Skin Damage: डस्ट और स्मॉग सिर्फ सांसों के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी त्वचा के सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। बढ़ता एयर पॉल्यूशन स्किन के पोर्स को बंद कर देता है, जिससे पिंपल्स, ड्रायनेस, जलन और समय से पहले एजिंग जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर आपकी स्किन भी इन दिनों बेजान और रफ दिख रही है, तो अब समय है सही देखभाल का। जानिए पॉल्यूशन से होने वाले स्किन डैमेज से बचाव के आसान और असरदार तरीके, जिन्हें रोजमर्रा की लाइफ में आसानी से अपनाया जा सकता है।

चेहरे की सही सफाई है सबसे पहला कदम

जब भी आप बाहर से घर लौटें, चेहरे को ऐसे ही न छोड़ें। धूल और पॉल्यूशन रोमछिद्रों में गहराई तक चला जाता है। इसलिए डबल क्लीनिंग बेहद जरूरी है। पहले क्लिंजिंग ऑयल या माइल्ड मिसेलर वॉटर से चेहरे पर लगी गंदगी, सनस्क्रीन और मेकअप हटाएं। इसके बाद अपनी स्किन टाइप के अनुसार फेसवॉश से चेहरा धोएं। इससे पोर्स साफ रहते हैं और ब्रेकआउट्स की संभावना कम हो जाती है।

एक्सफोलिएशन से हटाएं जमी हुई परत

स्किन को सॉफ्ट और स्मूद बनाए रखने के लिए हफ्ते में 1–2 बार एक्सफोलिएशन जरूरी है। इससे डेड स्किन निकलती है और नई त्वचा को सांस लेने का मौका मिलता है।घर पर हल्का स्क्रब बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि स्क्रब बहुत हार्श न हो। हल्के हाथों से मसाज करें, ताकि स्किन को नुकसान न पहुंचे।

फेस मास्क से मिले डीप क्लीनिंग

हफ्ते में एक बार फेस मास्क लगाना स्किन के लिए फायदेमंद होता है। प्रदूषण और भारी मेकअप के असर को कम करने के लिए क्ले या सल्फर बेस्ड मास्क अच्छा विकल्प हो सकता है। ये मास्क त्वचा की गहराई से सफाई करते हैं और एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं।

डेड स्किन हटाकर पाएं ब्राइट लुक

अगर स्किन बहुत डल दिखने लगी है और आपके पास लंबा फेशियल कराने का समय नहीं है, तो डर्मैटोलॉजिस्ट की सलाह से माइक्रोडर्माब्रेशन जैसे ट्रीटमेंट का विकल्प चुना जा सकता है। इससे स्किन टेक्सचर सुधरता है और चेहरा फ्रेश नजर आता है।

सनस्क्रीन को बनाएं रोज की आदत

धूप हो या न हो, सनस्क्रीन लगाना कभी न भूलें। यह न सिर्फ यूवी किरणों से बचाती है, बल्कि पॉल्यूशन से होने वाले स्किन डैमेज को भी कम करने में मदद करती है। घर के अंदर रहते हुए भी हल्की सनस्क्रीन लगाना फायदेमंद होता है।

मॉइश्चराइजर की जगह अपनाएं फेशल ऑयल

रात के समय हल्का फेशल ऑयल स्किन पर लगाने से त्वचा की नेचुरल बैरियर मजबूत होती है। इससे हानिकारक तत्व स्किन के अंदर जाने से रुकते हैं और त्वचा ज्यादा समय तक हाइड्रेट रहती है।

Smog Skin Problems: लाइफस्टाइल में करें छोटे लेकिन जरूरी बदलाव

  • सिर्फ स्किनकेयर प्रोडक्ट्स ही काफी नहीं होते।
  • घर में एयर प्यूरीफायर लगाना मददगार हो सकता है।
  • बाहर निकलते समय चेहरे को स्कार्फ या मास्क से ढकें।
  • भरपूर पानी पिएं और हेल्दी डाइट लें।
  • सुबह की ताजी हवा और पर्याप्त नींद भी स्किन को हेल्दी बनाती है।

Healthy Lifestyle

24 Dec 2025 02:53 pm

24 Dec 2025 02:40 pm

Hindi News / Lifestyle News / Pollution Skin Damage: डस्ट और स्मॉग से खराब होती स्किन, जानें बचाव के आसान तरीके

