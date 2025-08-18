Sunscreen Benefits : सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका क्या है? स्किन एक्सपर्ट्स ने दिए ये 5 जरूरी टिप्स

Sunscreen Benefits : सोशल मीडिया पर इन दिनों एंटी सनस्क्रीन की मुहिम चल रही है। कई इंफ्लुएंसर लोगों से सनस्क्रीन का प्रयोग बंद करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन त्वचा विशेषज्ञ इसे खतरनाक नहीं बताते हैं। कई शोध बताते हैं कि रोजाना एसपीएफ ३० या अधिक सनस्क्रीन लगाने से त्वचा कैंसर का खतरा कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, सनस्क्रीन में ऑक्सीबेंजोन जैसे रसायनों से मानव स्वास्थ्य को नुकसान का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जानते हैं सीनियर स्किन स्पेशलिस्ट डॉ अनिल दशोरे से सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका क्या है।