Sunscreen Benefits : सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका क्या है? स्किन एक्सपर्ट्स ने दिए ये 5 जरूरी टिप्स

Sunscreen Benefits : सोशल मीडिया पर इन दिनों एंटी सनस्क्रीन की मुहिम चल रही है। कई इंफ्लुएंसर लोगों से सनस्क्रीन का प्रयोग बंद करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन त्वचा विशेषज्ञ इसे खतरनाक नहीं बताते हैं। कई शोध बताते हैं कि रोजाना एसपीएफ ३० या अधिक सनस्क्रीन लगाने से त्वचा कैंसर का खतरा कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, सनस्क्रीन में ऑक्सीबेंजोन जैसे रसायनों से मानव स्वास्थ्य को नुकसान का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जानते हैं सीनियर स्किन स्पेशलिस्ट डॉ अनिल दशोरे से सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका क्या है।
सनस्क्रीन त्वचा पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, जो यूवी किरणों से बचाव करती है। बिना सनस्क्रीन के धूप में रहने से त्वचा का झुलसना, झुर्रियां जल्दी आना, पिंग्मेंटेशन जैसी समस्या बढ़ सकती है।
सनस्क्रीन सिर्फ पिग्मेंटेशन से नहीं, बल्कि फोटो डैमेज से भी बचाती है। स्किन टोन कोई भी हो, धूप में काम करने वालों के लिए यह खासतौर पर जरूरी है। यह त्वचा को परागकण, धूल, बैक्टीरिया से भी बचाती है, जो यूवी किरणों के साथ मिलकर फोटो एलर्जिक डर्मेटाइटिस जैसी समस्या पैदा करते हैं। इसमें खुजली, जलन और त्वचा का लाल होना आम लक्षण हैं।
धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। चाहे धूप हो, बादल हों या बारिश हो, हर मौसम में सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सिर्फ चेहरे पर थोड़ी सी सनस्क्रीन लगाना ही काफी नहीं है। अगर आप अपनी त्वचा को धूप से होने वाले नुकसान, काले धब्बे और समय से पहले बुढ़ापे से बचाना चाहते हैं, तो सनस्क्रीन को सही तरीके से लगाना बहुत जरूरी है।