समाचार

Soursop Leaves for Cancer Treatment : क्या कैंसर ठीक कर सकते हैं लक्ष्मण फल के पत्ते? रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Soursop Leaves for Cancer,: क्या दक्षिण भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले सोरसोप के पत्ते जिन्हें लक्ष्मण फल के पत्ते भी कहते है क्या कैंसर का इलाज कर सकते हैं? जानिए अमेरिकी शोधकर्ताओं का क्या कहना है।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 18, 2025

Soursop Leaves for Cancer Treatment
Soursop Leaves for Cancer Treatment : क्या कैंसर ठीक कर सकते हैं लक्ष्मण फल के पत्ते? रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Soursop leaves for Cancer Treatment : कैंसर दुनिया भर में एक गंभीर बीमारी है जो हर 6 में से 1 मौत का कारण बनती है। 2018 में लगभग 96 लाख लोगों की जान कैंसर से गई। महिलाओं में ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल, फेफड़े, सर्वाइकल और थायरॉइड कैंसर सबसे ज्यादा होते हैं। इनमें से सर्वाइकल कैंसर चौथा सबसे आम कैंसर है जिसने 2022 में करीब 6,60,000 महिलाओं को प्रभावित किया और लगभग 3,50,000 महिलाओं की जान ली।

कैंसर के इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, और इम्यूनोथेरेपी जैसे तरीके इस्तेमाल होते हैं लेकिन इनके कई साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे बालों का झड़ना, थकान, इन्फेक्शन और याददाश्त में कमी।

इसी वजह से वैज्ञानिक कैंसर के नए इलाजों की तलाश में हैं। 2022 में हुए एक अध्ययन में सोरसोप (Soursop Leaves) के पत्तों के कैंसर-रोधी गुणों पर रिसर्च की गई खासकर सर्वाइकल कैंसर के इलाज में इसके असर को समझने के लिए।

सोरसोप क्या है? (What is Soursop)

सोरसोप, एनोना म्यूरिकाटा का एक फल है, जो मेक्सिको, क्यूबा, मध्य अमेरिका, कैरिबियन और उत्तरी दक्षिण अमेरिका, मुख्यतः कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला में पाया जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। ग्रेविओला (होक्स-स्लेयर) के नाम से भी जाना जाने वाला यह फल दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी उगाया जाता है। इस पौधे में टैनिन, फाइटोस्टेरॉल, फ्लेवोनोइड्स, सैपोनिन्स और एल्कलॉइड जैसे जैवसक्रिय यौगिक होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कैंसर के विकास से जुड़े मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को रोकते हैं।

क्या सोरसोप के पत्ते गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का इलाज कर सकते हैं? (Soursop leaves for Cancer Treatment)

सोरसोप का पौधा एसिटोजिनिन नामक प्राकृतिक रसायन बनाता है जो कैंसर कोशिकाओं को मारने में कारगर साबित हुआ है और कुछ ऐसी कोशिकाओं के विरुद्ध भी प्रभावी है जो आमतौर पर उपचार के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। एनोनेसी पादप परिवार (जिसमें सोरसोप भी शामिल है) के एसिटोजिनिन विभिन्न प्रकार की कैंसर कोशिकाओं, जिनमें अग्नाशय के कैंसर की कोशिकाएं भी शामिल हैं के लिए विषैले होते हैं।

इस अध्ययन के शोधकर्ताओं का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या सोरसोप के पत्तों में पाए जाने वाले कवक का उपयोग गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से लड़ने के लिए किया जा सकता है। इसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने विभिन्न सोरसोप के पत्तों से कवक एकत्र किए और उन्हें प्रयोगशाला में उगाया। एथिल एसीटेट का उपयोग करके कवकों को निकाला गया। फिर शोधकर्ताओं ने इस कवक का परीक्षण एंटी-यीस्ट, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर कोशिकाओं और एमटीटी विधि का उपयोग करके नियंत्रण के रूप में सामान्य कोशिकाओं पर किया। परीक्षण किए गए कई कवकों में से पाँच ने कैंसर से लड़ने की प्रबल गतिविधि दिखाई।

उन्होंने पाया कि सोरसोप के पत्तों में पाए जाने वाले कवक गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर कोशिकाओं (हेला कोशिकाओं) को मारते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि सर-एसएम2 नामक एक विशेष कवक ने सबसे प्रबल कैंसर-रोधी प्रभाव प्रदर्शित किया। यह सामान्य कोशिकाओं (चांग की कोशिकाओं) के लिए भी बहुत कम हानिकारक था।

दिलचस्प बात यह है कि सर-एसएम2 पेनिसिलियम वंश से संबंधित है, और डीएनए विश्लेषण से पता चला है कि यह पेनिसिलियम क्रस्टोसम से काफी मिलता-जुलता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि सर-एसएम2 में कैंसर-रोधी दवा विकसित करने की प्रबल क्षमता है। 2018 की एक समीक्षा में ग्रेविओला के कैंसर-रोधी गुणों का अध्ययन किया गया। इसमें निष्कर्ष निकाला गया कि प्रयोगशाला और पशु अध्ययनों में सोरसॉप पौधे के ऊपरी भाग कई प्रकार के कैंसर के खिलाफ प्रभावी साबित हुए हैं।

क्या आपको सोरसॉप का सेवन करना चाहिए?

एफडीए (FDA) सोरसॉप को कैंसर या किसी भी बीमारी के इलाज के तौर पर मान्यता नहीं देता है और न ही ऐसे दावों से सहमत है।

एजेंसी का कहना है कि इन उत्पादों को बिना उसकी मंजूरी के बेचा जा रहा है और उसने इनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता की समीक्षा नहीं की है। इसलिए, ये इंसानों और पालतू जानवरों, दोनों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

हालांकि आप सोरसॉप फल को उसके पोषक गुणों के लिए खा सकते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट और जीवाणुरोधी गुणों से भरपूर होता है और पशुओं पर किए गए अध्ययनों में यह सूजन को कम करने में भी कारगर साबित हुआ है। यह एक स्वादिष्ट और कम कैलोरी वाला फल है, जिसका सेवन आप बेझिझक कर सकते हैं।

health

health news

Published on:

18 Aug 2025 11:54 am

Hindi News / News Bulletin / Soursop Leaves for Cancer Treatment : क्या कैंसर ठीक कर सकते हैं लक्ष्मण फल के पत्ते? रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

