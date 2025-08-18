Soursop Leaves for Cancer Treatment : क्या कैंसर ठीक कर सकते हैं लक्ष्मण फल के पत्ते? रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

इस अध्ययन के शोधकर्ताओं का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या सोरसोप के पत्तों में पाए जाने वाले कवक का उपयोग गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से लड़ने के लिए किया जा सकता है। इसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने विभिन्न सोरसोप के पत्तों से कवक एकत्र किए और उन्हें प्रयोगशाला में उगाया। एथिल एसीटेट का उपयोग करके कवकों को निकाला गया। फिर शोधकर्ताओं ने इस कवक का परीक्षण एंटी-यीस्ट, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर कोशिकाओं और एमटीटी विधि का उपयोग करके नियंत्रण के रूप में सामान्य कोशिकाओं पर किया। परीक्षण किए गए कई कवकों में से पाँच ने कैंसर से लड़ने की प्रबल गतिविधि दिखाई।