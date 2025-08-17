Punarnava Benefits Kidney : क्या यह जादुई जड़ी-बूटी सच में किडनी को ठीक कर सकती है? जानें पुनर्नवा का सच

Punarnava Benefits Kidney : किडनी हमारे शरीर का फिल्टर है, जो खून से टॉक्सिंस और अतिरिक्त तरल को बाहर निकालती है, लेकिन जब इसकी फिल्टरेशन क्षमता कम हो जाती है, तो शरीर में यूरिया और अन्य हानिकारक तत्त्व बढ़ने लगते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद में कई औषधियां बताई गई हैं, जो किडनी को डिटॉक्स करने, रोगों से बचाने और कार्यक्षमता बढ़ाने में असरदार हैं। सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर बी.एस शर्मा जे जानते हैं कैसे ये औषधियां किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती हैं।