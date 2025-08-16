Benefits and Side Effects of Clove : गर्मी में लौंग खाएं या नहीं? इस गलती से हो सकता है भारी नुकसान

Benefits and Side Effects of Clove : सर्दी हो या गर्मी कड़क चाय हो या पुलाव हर जगह लौंग का जादू चलता है। यह एक ऐसा मसाला है जो सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि सेहत का भी खजाना है। आयुर्वेद इसे एक महा-औषधि मानता है क्योंकि इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की वजह से यह हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत करती है, पाचन सुधारती है और दांतों के दर्द में तुरंत राहत देती है।