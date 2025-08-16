Patrika LogoSwitch to English

Benefits and Side Effects of Clove : गर्मी में लौंग खाएं या नहीं? इस गलती से हो सकता है भारी नुकसान

Benefits and Side Effects of Clove : लौंग अपने आयुर्वेदिक गुणों के लिए जानी जाती है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। लेकिन क्या गर्मियों में लौंग का सेवन करना चाहिए या नहीं।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 16, 2025

Benefits and Side Effects of Clove
Benefits and Side Effects of Clove : गर्मी में लौंग खाएं या नहीं? इस गलती से हो सकता है भारी नुकसान (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Benefits and Side Effects of Clove : सर्दी हो या गर्मी कड़क चाय हो या पुलाव हर जगह लौंग का जादू चलता है। यह एक ऐसा मसाला है जो सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि सेहत का भी खजाना है। आयुर्वेद इसे एक महा-औषधि मानता है क्योंकि इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की वजह से यह हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत करती है, पाचन सुधारती है और दांतों के दर्द में तुरंत राहत देती है।

लेकिन क्या गर्मी के मौसम में भी लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में रहता है।

गर्मी और लौंग की तासीर: जानें हकीकत

लौंग में एक खास तत्व होता है जिसे युजेनॉल कहते हैं। यह युजेनॉल हमें कई तरह के संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। लेकिन इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। यही वजह है कि गर्मियों में इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से पेट में गड़बड़ी हो सकती है खासकर उन लोगों को जिन्हें पहले से ही एसिडिटी, गैस या पित्त की समस्या है।

आयुर्वेद के विशेषज्ञ भी यही सलाह देते हैं कि गर्मी में लौंग को अकेले लेने के बजाय कुछ ठंडी चीजों के साथ मिलाकर लें। आप इसे सौंफ, मिश्री या गुलकंद के साथ ले सकते हैं। इससे इसकी गर्मी संतुलित हो जाती है और इसके फायदे आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के मिलते हैं।

कितनी मात्रा है सही?

गर्मी के मौसम में लौंग का इस्तेमाल करना एक अच्छा तरीका है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप इसे सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। आप अपनी चाय में एक या दो लौंग डाल सकते हैं या फिर मसालों के रूप में खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तरीका सुरक्षित है और इससे गले की खराश, सांस की बदबू और पाचन से जुड़ी समस्याओं में भी मदद मिलती है।

याद रखें, किसी भी चीज की अति नुकसानदेह हो सकती है। यही बात लौंग पर भी लागू होती है। अगर इसका इस्तेमाल सही और संतुलित मात्रा में किया जाए तो यह साल के हर मौसम में फायदेमंद है। तो अगली बार जब आप लौंग का इस्तेमाल करें, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें।

1. त्वचा की देखभाल के लिए लौंग का सेवन करें

    गर्मी के मौसम में त्वचा संबंधी समस्याएं आम हैं, लेकिन अगर आप अपने आहार में थोड़ी सी लौंग शामिल करें, तो आप इन समस्याओं से आसानी से निपट सकते हैं।

    लौंग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है इसलिए इसमें एंटी-एजिंग गुण होते हैं। यह कठोर भारतीय गर्मियों के दौरान चिलचिलाती धूप से होने वाली त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कम करने में मदद कर सकती है।

    2. लौंग में कैंसर-रोधी गुण होते हैं

      अगर आप खुद को कैंसर से बचाना चाहते हैं तो आप इस शानदार मसाले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते।

      लौंग में मौजूद यूजेनॉल में कैंसर-रोधी गुण पाए जाते हैं और यही यौगिक कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने और कैंसर कोशिकाओं की मृत्यु को बढ़ावा देने में मदद करता है।

      3. लौंग के तेल का सेवन और लगाना आपके बालों और दांतों के लिए जादू की तरह काम करता है।

        लौंग के तेल को अपने नियमित हेयर ऑयल में मिलाकर लगाने से सिरदर्द से राहत मिल सकती है।

