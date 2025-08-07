Sonth Powder Benefits : क्या आप जानते हैं? सोंठ में छिपे हैं कैंसर से बचाने के गुण, वैज्ञानिकों ने भी मानी इसकी ताकत

Sonth Powder Benefits : क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद एक साधारण-सा मसाला आपको कई गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। हम बात कर रहे हैं सोंठ की जिसे सूखी अदरक भी कहते हैं। भारतीय घरों में इसका इस्तेमाल सदियों से एक मसाले और एक अचूक औषधि के रूप में होता आया है। जबकि ताजी अदरक का स्वाद तीखा और ताजगी भरा होता है, वहीं सोंठ में एक खास तरह की गरमाहट और जबरदस्त औषधीय गुण होते हैं जो इसे बेहद खास बनाते हैं।
अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोंठ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन सी और विटामिन ए जैसे जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जिंजेरोल्स, शोगोल्स, लिंलालूल और लिमोनीन जैसे कई खास जैविक तत्व भी मौजूद होते हैं जो इसे कई बीमारियों के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार बनाते हैं।
सोंठ, जिसे हम सूखी अदरक भी कहते हैं, हमारी रसोई में सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि सेहत का खजाना है। यह खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, साथ ही हमें कई बीमारियों से भी बचाती है।
पाचन में मददगार: सोंठ में जिंजेरोल्स और शोगोल्स जैसे तत्व होते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं। अगर आपको गैस, बदहजमी या पेट में ऐंठन की समस्या है, तो सोंठ आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद में इसे घी और मिश्री के साथ खाने से पेट की तकलीफें दूर होती हैं।
इम्यूनिटी बढ़ाए: सोंठ में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को मजबूत बनाते हैं। खासकर बारिश के मौसम में, जब सर्दी-खांसी और बुखार का खतरा बढ़ जाता है, सोंठ का पानी या चाय पीने से हम इन बीमारियों से बचे रहते हैं।
कैंसर से बचाव: सोंठ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। कई रिसर्च में यह भी सामने आया है कि ये गुण कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में भी सहायक हो सकते हैं।
अक्सर लोग सोंठ और ताजी अदरक को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। सोंठ की तासीर गर्म होती है, जबकि अदरक की तासीर उतनी गर्म नहीं होती। इसलिए ठंड और नमी वाले मौसम में सोंठ का सेवन ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद में इसे 'त्रिदोष नाशक' कहा गया है, क्योंकि यह वात और कफ दोष को संतुलित करती है।
अगर आप बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो रोज़ाना सोंठ का पानी पीना शुरू करें। यह आपकी सेहत को अंदर से मजबूत बनाएगी और आपको स्वस्थ रखेगी।