Sonth Powder Benefits : क्या आप जानते हैं? सोंठ में छिपे हैं कैंसर से बचाने के गुण, वैज्ञानिकों ने भी मानी इसकी ताकत

Sonth Powder Benefits : क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद एक साधारण-सा मसाला आपको कई गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। हम बात कर रहे हैं सोंठ की जिसे सूखी अदरक भी कहते हैं। भारतीय घरों में इसका इस्तेमाल सदियों से एक मसाले और एक अचूक औषधि के रूप में होता आया है। जबकि ताजी अदरक का स्वाद तीखा और ताजगी भरा होता है, वहीं सोंठ में एक खास तरह की गरमाहट और जबरदस्त औषधीय गुण होते हैं जो इसे बेहद खास बनाते हैं।