घरेलू और प्राकृतिक उपचार

Sonth Powder Benefits : क्या आप जानते हैं? सोंठ में छिपे हैं कैंसर से बचाने के गुण, वैज्ञानिकों ने भी मानी इसकी ताकत

Dry ginger benefits : सोंठ, यानी सूखी अदरक, रसोई का एक आम मसाला होते हुए भी बेहतरीन औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें गर्म तासीर होती है जो सर्दी-खांसी, पाचन संबंधी समस्याएं और जोड़ों के दर्द में बेहद फायदेमंद है। यह इम्युनिटी बढ़ाने और कई गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 07, 2025

Sonth Powder Benefits
Sonth Powder Benefits (फोटो सोर्स: AI Image@Gemini)

Sonth Powder Benefits : क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद एक साधारण-सा मसाला आपको कई गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। हम बात कर रहे हैं सोंठ की जिसे सूखी अदरक भी कहते हैं। भारतीय घरों में इसका इस्तेमाल सदियों से एक मसाले और एक अचूक औषधि के रूप में होता आया है। जबकि ताजी अदरक का स्वाद तीखा और ताजगी भरा होता है, वहीं सोंठ में एक खास तरह की गरमाहट और जबरदस्त औषधीय गुण होते हैं जो इसे बेहद खास बनाते हैं।

सोंठ है गुणों का खजाना (Sonth Powder Benefits)

अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोंठ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन सी और विटामिन ए जैसे जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जिंजेरोल्स, शोगोल्स, लिंलालूल और लिमोनीन जैसे कई खास जैविक तत्व भी मौजूद होते हैं जो इसे कई बीमारियों के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार बनाते हैं।

Sonth Powder Benefits : सेहत का खजाना

सोंठ, जिसे हम सूखी अदरक भी कहते हैं, हमारी रसोई में सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि सेहत का खजाना है। यह खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, साथ ही हमें कई बीमारियों से भी बचाती है।

आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक फायदे

पाचन में मददगार: सोंठ में जिंजेरोल्स और शोगोल्स जैसे तत्व होते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं। अगर आपको गैस, बदहजमी या पेट में ऐंठन की समस्या है, तो सोंठ आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद में इसे घी और मिश्री के साथ खाने से पेट की तकलीफें दूर होती हैं।

इम्यूनिटी बढ़ाए: सोंठ में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को मजबूत बनाते हैं। खासकर बारिश के मौसम में, जब सर्दी-खांसी और बुखार का खतरा बढ़ जाता है, सोंठ का पानी या चाय पीने से हम इन बीमारियों से बचे रहते हैं।

कैंसर से बचाव: सोंठ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। कई रिसर्च में यह भी सामने आया है कि ये गुण कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में भी सहायक हो सकते हैं।

सोंठ और अदरक में क्या है अंतर?

अक्सर लोग सोंठ और ताजी अदरक को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। सोंठ की तासीर गर्म होती है, जबकि अदरक की तासीर उतनी गर्म नहीं होती। इसलिए ठंड और नमी वाले मौसम में सोंठ का सेवन ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद में इसे 'त्रिदोष नाशक' कहा गया है, क्योंकि यह वात और कफ दोष को संतुलित करती है।

अगर आप बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो रोज़ाना सोंठ का पानी पीना शुरू करें। यह आपकी सेहत को अंदर से मजबूत बनाएगी और आपको स्वस्थ रखेगी।

health

health news

Published on:

07 Aug 2025 03:14 pm

Hindi News / Health / Home And Natural Remedies

