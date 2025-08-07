Chikungunya Virus in China : मच्छरों के खिलाफ चीन ने उतारे सैनिक, ड्रोन, मछलियां, जानिए छोटे से जीव से सेहत को है कितना बड़ा खतरा

शहर की इमारतों पर कर्मचारी लोगों को अंदर जाने देने से पहले उन पर मच्छर भगाने वाली दवा का छिड़काव कर रहे हैं। लाल जैकेट पहने सामुदायिक कार्यकर्ता घर-घर जाकर घरों का निरीक्षण कर रहे हैं और उनके घर में जमा पानी को बाहर निकालने की सलाह दे रहे हैं। सरकारी जानकारी के मुताबिक अगर कोई सहयोग नहीं करता तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और अगर मामला ज्यादा गंभीर हुआ तो उस पर बीमारी फैलने से रोकने में बाधा डालने के लिए केस भी चल सकता है। गुइचेंग जिले की एक की समिति द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार सहयोग न करने पर कम से कम पांच घरों की बिजली काट दी गई है।