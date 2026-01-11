एमपी में कर्मचारियों को एक्सट्रा मिलेंगे 25 हजार से लेकर 2 लाख रुपए, सरकार की बड़ी सौगात

MP Employees- मध्यप्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार की एक कवायद उन्हें हजारों, लाखों रुपए का लाभ दिलानेवाली है। प्रदेश में सरकारी अमले की बचत की पूरी तरह सही गणना की नई प्रणाली बनाई गई है। इसमें कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन से काटी जानेवाली राशि में गफलत नहीं हो सकेगी। नए सिस्टम में उन्हें पूरी ब्याज राशि का लाभ होगा। प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन से फैमिली बेनिफिट फंड, जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम और सरकारी समूह बचत योजना के अंतर्गत कटौती की जाती है। इनकी उचित गणना नहीं होने से 25 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की राशि का अंतर सामने आ रहा था। अब सरकारी अमले को पूरे पैसे मिलेंगे जोकि एक्सट्रा राशि होगी।