11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

भोपाल गैस त्रासदी ‘पीड़ितों’ का दर्द होगा कम, अब मिलेगा आधुनिक उपचार

MP News: डॉ. बहल ने कहा कि अब बीएमएचआरसी में ही गैस त्रासदी से प्रभावित मरीजों सहित आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक उपचार मिलेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 11, 2026

Bhopal gas tragedy

Bhopal gas tragedy प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने बीएमएचआरसी में स्थापित तीन अत्याधुनिक जांच यंत्रों का उद्घाटन किया। अब अस्पताल में एनएएटी लैब, बॉडी वा प्लेथिस्मोग्राफी मशीन और इंटीग्रेटेड क बायोकेमिस्ट्री मशीन से जांच सेवा शुरू हो गई। इन तकनीकों से जांच अधिक सटीक होगी, इलाज में तेजी और मरीजों की जांच के लिए बाहर की लैब पर निर्भरता खत्म होगी।

डॉ. बहल ने कहा कि अब बीएमएचआरसी में ही गैस त्रासदी से प्रभावित मरीजों सहित आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक उपचार मिलेगा। डॉ. बहल ने उपचार के साथ अनुसंधान को भी समान प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने संस्थान के वैज्ञानिक वातावरण को और सुदृढ़ बनाने के लिए फैकल्टी सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए और भविष्य में अनुसंधान को अधिक गति देने का आश्वासन दिया।

फेफड़ों की सटीक जांच अब संभव

बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी मशीन से फेफड़ों की क्षमता, अवरोध और कार्यप्रणाली का सही आकलन होगा। डॉक्टर बीमारी की गंभीरता तुरंत समझ सकेंगे। दवा और इलाज की योजना अधिक प्रभावी बनेगी।

रक्त संक्रमण का खतरा खत्म

नई एनएएटी लैब में अब हर रक्त यूनिट की जांच अत्याधुनिक तकनीक से होगी। एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी जैसे संक्रमण शुरुआती अवस्था में ही पकड़े जा सकेंगे। संक्रमित रक्त चढ़ने का खतरा लगभग खत्म होगा। थैलेसीमिया, कैंसर और बार-बार रक्त चढ़ने वाले मरीजों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें

ईरानी गैंग की बांदा में बड़ी ठगी, ’10 तोला’ सोना लेकर फटाफट हुए फरार
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 04:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल गैस त्रासदी ‘पीड़ितों’ का दर्द होगा कम, अब मिलेगा आधुनिक उपचार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में रद्द होंगे BPL कार्ड, लाखों अपात्रों को हटाने के लिए लागू किया नया सिस्टम

BPL card applications of ineligible people will be canceled in MP
भोपाल

एमपी में कर्मचारियों को एक्सट्रा मिलेंगे 25 हजार से लेकर 2 लाख रुपए, सरकार की बड़ी सौगात

Employees in MP will get an extra 25000 to 2 lakh rupees
भोपाल

MP के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 400 करोड़ का एरियर

government-employees
भोपाल

नहीं जाना पड़ेगा RTO ऑफिस, ‘ड्राइविंग लाइसेंस-RC’ के लिए नई सुविधा शुरु

Driving license
भोपाल

भोपाल के ये रास्ते रहेंगे डायवर्ट, जाम से बचना है तो देखें आज का रूट प्लान

Route Diversion Plan
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.