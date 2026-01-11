एमपी में रद्द होंगे BPL कार्ड, लाखों अपात्रों को हटाने के लिए लागू किया नया सिस्टम

BPL Card- मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में फर्जी बीपीएल (गरीबी की रेखा से नीचे) कार्डधारी हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपात्रों ने कार्ड बनवा रखे हैं। प्रदेश में हाल ही में 20 लाख लोगों को हटाया गया है पर इसके बावजूद 5.23 करोड़ लोग पीडीएस के दायरे में हैं। इनमें बड़ी संख्या में अपात्र हैं जिनके नाम हटाने के लिए बड़ी कवायद की जा रही है। इससे प्रदेश के फर्जी लोगों के बीपीएल कार्ड रद्द हो जाएंगे। नया सिस्टम लागू किया गया है जिसके अंतर्गत बीपीएल के आवेदन के लिए सख्त मानक रखे गए हैं।