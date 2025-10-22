Patrika LogoSwitch to English

Dry Fruits In Winter: क्या सर्दियों में बादाम, किशमिश और अन्य ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाना बेहतर है?

Dry Fruits In Winter: सर्दी का मौसम आने वाला है, इस दौरान हमारी डाइट में कई तरह के फूड शामिल होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स - जैसे बादाम, किशमिश, अखरोट, पिस्ता, जो शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने में मदद करते हैं।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 22, 2025

Dry Fruits, Dry Fruits Health Benefits, Dry Fruits Health Risk,

Should you soak dry fruits in winter|फोटो सोर्स – Freepik

Dry Fruits In Winter: सर्दी का मौसम आने वाला है, ऐसे में सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। इस दौरान हमारी डाइट में कई तरह के फूड शामिल होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स - जैसे बादाम, किशमिश, अखरोट, पिस्ता, जो शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने में मदद करते हैं। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स को सीधा खाते हैं, जबकि कुछ इन्हें रात भर पानी में भिगोकर खाते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स किस तरह खाने चाहिए? तो चलिए, जानते हैं कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाना क्यों फायदेमंद हो सकता है और क्या यह हर किसी के लिए सही विकल्प है।

बादाम

बादाम को भिगोकर खाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, खासकर सर्दियों में। रातभर पानी में भिगोकर रखे गए बादाम सुबह छीलकर खाने से पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। इसमें विटामिन E, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जो न केवल दिमागी ताकत बढ़ाते हैं बल्कि त्वचा और बालों को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं।

किशमिश


किशमिश न केवल स्वाद में मीठी होती है, बल्कि यह फाइबर, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। सर्दियों में इसे पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाना पाचन तंत्र के लिए लाभकारी होता है। इसमें मौजूद आयरन खून की कमी दूर करने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही, यह शरीर को डिटॉक्स करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है।

सूखे खजूर

सूखे खजूर एक एनर्जी बूस्टर के रूप में काम करते हैं। इनमें पोटैशियम, आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर की थकान को दूर करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। खजूर को रातभर पानी में भिगोकर सुबह सेवन करने से पाचन सुधरता है और यह कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।

पिस्ता

पिस्ता में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन के साथ-साथ एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। यह दिल की सेहत के लिए लाभकारी होता है और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। सर्दियों में थोड़ी मात्रा में पिस्ता खाना शरीर को गर्माहट देता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। हालांकि इसे अधिक मात्रा में ना लें, खासकर अगर इसमें नमक हो।

काजू

काजू स्वाद में जितने बेहतरीन होते हैं, उतने ही पोषण में भी समृद्ध हैं। इसमें कॉपर, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जो मस्तिष्क की क्रियाशीलता और हड्डियों की मजबूती में सहायक हैं। हालांकि इसे भिगोना जरूरी नहीं है, लेकिन भूनकर या बिना नमक वाले काजू लेना अधिक फायदेमंद होता है। सर्दियों में यह ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत बनता है।

Winter Juice For BP: सर्दियों में ब्लड प्रेशर को रख सकते हैं संतुलित, घर पर बनाएं इन 2 सब्जियों का जूस
लाइफस्टाइल
Beetroot Spinach Juice,Blood Pressure Control, Healthy tips ,

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

