लाइफस्टाइल

Glowing Skin Tips: स्किनकेयर में न करें ‘ओवरडोज’, डॉक्टर ने बताया- चेहरे पर ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाने के क्या हैं नुकसान

Glowing Skin Tips: नए साल में चमकती और ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें 5 आसान स्किनकेयर टिप्स, जो डलनेस और प्री-मैच्योर एजिंग को रोकने में आपकी हेल्प कर सकते हैं।

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 02, 2026

Dermatologist skin care tips, Indoor sunscreen benefits, Natural face glow tips

Skin Care Tips Ideas | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Glowing Skin Tips: नए साल पर हम अक्सर फिट होने या अच्छा खाने का रेजोल्यूशन तो करते हैं, लेकिन अपनी स्किन को भूल जाते हैं। आजकल प्रदूषण और भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल की वजह से कम उम्र में ही चेहरे पर झुर्रियां (Wrinkles) और कालापन दिखाई देने लगता है। जिसमें कई बार ढेर सारे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है। ​मेट्रो हॉस्पिटल की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. खुशबू झा ने हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ हुए इंटरव्यू में बताया कि स्किन को अच्छा रखने के लिए हजारों के प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि सही आदतों की जरूरत है। आइए जानते हैं डॉ. झा के बताए वो 5 स्किनकेयर रेजोल्यूशन, जिन्हें अपनाकर आप इस साल क्लियर और रेडिएंट स्किन पा सकते हैं।

घर के अंदर भी लगाएं सनस्क्रीन

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ धूप में जाने पर ही लगानी चाहिए, लेकिन डॉ. झा कहती हैं कि यह सबसे बड़ी गलती है। सूरज की किरणें खिड़कियों से अंदर आकर भी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। यहां तक कि मोबाइल और लैपटॉप की लाइट भी स्किन को डल बना सकती है। इसलिए रोजाना कम से कम 30 SPF वाली सनस्क्रीन जरूर लगाएं। यह आपकी स्किन को पिगमेंटेशन और डलनेस से बचाती है।

स्किनकेयर को सिंपल रखें

आजकल ट्रेंड को देखकर लोग चेहरे पर बहुत सारी चीजें लगाने लगते हैं। इससे स्किन का नेचुरल ग्लो खत्म हो सकता है। डॉक्टर बताती है कि अपना स्किन केयर रूटीन बिल्कुल सिंपल रखें। सुबह उठकर चेहरा साफ करें, मॉइस्चराइजर लगाएं और सनस्क्रीन। फिर रात को सोने से पहले चेहरा धोकर अपनी जरूरत की क्रीम लगाएं। याद रखें, जितना कम प्रोडक्ट यूज लेंगे, उतनी अच्छी स्किन होगी।

स्किन बैरियर को दें प्रायोरिटी

हमारी स्किन के ऊपर एक नेचुरल लेयर होती है जो स्किन को धूल-मिट्टी से बचाती है। अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रब करते हैं या बार-बार नए प्रोडक्ट्स बदलते हैं, तो ये लेयर डैमेज हो सकती है। चेहरे को रिपेयर करने के लिए सेरामाइड्स और ग्लिसरीन वाले प्रोडक्ट्स को चूज कर सकते हैं, जो स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं।

​पिंपल्स को न करें इग्नोर

चेहरे पर मुहांसे या पिंपल्स होने पर उन्हें इग्नोर न करें और न ही उन्हें फोड़ें। डॉ. झा के अनुसार, अगर पिंपल्स का टाइम पर ट्रीटमेंट न हो, तो वे फेस पर गहरे निशान छोड़ सकते हैं। अगर आपको भी लगातार पिंपल्स हो रहे हैं, तो घरेलू नुस्खों के बजाए किसी स्किन डॉक्टर से सलाह लें।

भरपूर नींद और ढेर सारा पानी

कोई भी क्रीम तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अंदर से फिट नहीं होंगे। डॉ. झा कहती हैं कि अच्छी स्किन के लिए एक अच्छी नींद लेना और दिन भर में खूब पानी पीना बहुत जरूरी है। इसके अलावा, टेंशन कम लें क्योंकि स्ट्रेस का सीधा असर आपके चेहरे की चमक पर पड़ता है।

​डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी नए प्रोडक्ट को आजमाने से पहले अपनी त्वचा के अनुसार विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Lifestyle News / Glowing Skin Tips: स्किनकेयर में न करें 'ओवरडोज', डॉक्टर ने बताया- चेहरे पर ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाने के क्या हैं नुकसान

