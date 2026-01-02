Glowing Skin Tips: स्किनकेयर में न करें ‘ओवरडोज’, डॉक्टर ने बताया- चेहरे पर ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाने के क्या हैं नुकसान

Glowing Skin Tips: नए साल पर हम अक्सर फिट होने या अच्छा खाने का रेजोल्यूशन तो करते हैं, लेकिन अपनी स्किन को भूल जाते हैं। आजकल प्रदूषण और भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल की वजह से कम उम्र में ही चेहरे पर झुर्रियां (Wrinkles) और कालापन दिखाई देने लगता है। जिसमें कई बार ढेर सारे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है। ​मेट्रो हॉस्पिटल की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. खुशबू झा ने हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ हुए इंटरव्यू में बताया कि स्किन को अच्छा रखने के लिए हजारों के प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि सही आदतों की जरूरत है। आइए जानते हैं डॉ. झा के बताए वो 5 स्किनकेयर रेजोल्यूशन, जिन्हें अपनाकर आप इस साल क्लियर और रेडिएंट स्किन पा सकते हैं।