Best Lung Exercises for Winter : सर्दियों में फेफड़ों को मजबूत करने वाले 5 बेस्ट वर्कआउट्स

Best Lung Exercises for Winter : फेफड़ों को मजबूत करने के व्यायाम (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Best Lung Exercises for Winter : सर्दियां शुरू होने वाली हैं और साथ ही फ्लू, खांसी और वायरल इंफेक्शन का सीजन भी आने वाला है। ठंड में अक्सर हर किसी को महीने में एक बार तो खांसी-जुकाम हो ही जाता है। इसकी वजह कभी मौसम बदलना होती है, तो कभी हमारी कमजोर होती इम्यूनिटी। लेकिन अगर हम कुछ आसान और असरदार एक्सरसाइज रोज करें, तो फेफड़ों को मजबूत रखकर इन बीमारियों से बच सकते हैं। नीचे दिए गए 5 एक्सरसाइज आपकी सांसों को बेहतर बनाएंगे और सर्दियों में आपको सेहतमंद रखेंगे।
अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें। अब अपने अंगूठे का उपयोग करके एक नासिका छिद्र को बंद करें और दूसरे से सांस लें। फिर इसे दूसरे नासिका छिद्र से दोहराएं।। नाक के वायु प्रवाह, फेफड़ों की क्षमता में सुधार और शरीर की ऊष्मा ऊर्जा को संतुलित करने के लिए प्रतिदिन 5-10 मिनट तक इसका अभ्यास करें।
आराम से बैठकर या लेटकर शुरुआत करें। फिर एक हाथ अपनी छाती पर और दूसरा अपने पेट पर रखें। अब पेट को ऊपर उठाते हुए नाक से सांस लें और फिर उसी रास्ते से धीरे-धीरे सांस छोड़ें। इस व्यायाम को हर सुबह 5-10 मिनट तक करें, जिससे ताजी हवा फेफड़ों में प्रवेश करे। यह डायाफ्राम को मजबूत बनाता है और छाती की उथली सांसों को कम करता है।
20-30 मिनट की हल्की जॉगिंग आपके फेफड़ों को सक्रिय करने के लिए एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है, जिससे न केवल शारीरिक बल्कि साँस लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। यह व्यायाम सर्दी के मौसम में होने वाली सर्दी से होने वाली साँस फूलने की समस्या से निपटने में मदद करता है।
अगर आपको ठीक से साँस लेने में दिक्कत हो रही है या ज़ोरदार कसरत के बाद आप बहुत थक गए हैं, तो होठों को सिकोड़कर सांस लेना फेफड़ों को शांत करने का एक बेहतरीन तरीका है। नाक से सांस लेना शुरू करें और फिर होठों को सिकोड़कर धीरे-धीरे सांस छोड़ें। यह विशेष रूप से सांस फूलने और ठंडी हवा के कारण फेफड़ों में सिकुड़न को नियंत्रित करने में कारगर है।
अपने हाथों को कूल्हों पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब सांस लेते हुए पसलियों को बाहर की ओर फैलाएं और 5 गिनने तक इसी स्थिति में रहें। अब धीरे-धीरे सांस छोड़ें और शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। यह व्यायाम छाती की दीवार को फैलाने, बलगम साफ़ करने और सर्दी-ज़ुकाम के दौरान होने वाली अकड़न को कम करने में मदद करता है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।
