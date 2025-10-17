Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Best Lung Exercises for Winter : सर्दियों में फेफड़ों को मजबूत करने वाले 5 बेस्ट वर्कआउट्स

Best Lung Exercises : जानिए 5 आसान एक्सरसाइज जो फेफड़ों को मजबूत बनाएं, सांस की क्षमता बढ़ाएं और सर्दियों में रोग प्रतिरोधक शक्ति को दुरुस्त रखें।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 17, 2025

Best Lung Exercises for Winter

Best Lung Exercises for Winter : फेफड़ों को मजबूत करने के व्यायाम (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Best Lung Exercises for Winter : सर्दियां शुरू होने वाली हैं और साथ ही फ्लू, खांसी और वायरल इंफेक्शन का सीजन भी आने वाला है। ठंड में अक्सर हर किसी को महीने में एक बार तो खांसी-जुकाम हो ही जाता है। इसकी वजह कभी मौसम बदलना होती है, तो कभी हमारी कमजोर होती इम्यूनिटी। लेकिन अगर हम कुछ आसान और असरदार एक्सरसाइज रोज करें, तो फेफड़ों को मजबूत रखकर इन बीमारियों से बच सकते हैं। नीचे दिए गए 5 एक्सरसाइज आपकी सांसों को बेहतर बनाएंगे और सर्दियों में आपको सेहतमंद रखेंगे।

नासिका छिद्र से बारी-बारी से सांस लेना

अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें। अब अपने अंगूठे का उपयोग करके एक नासिका छिद्र को बंद करें और दूसरे से सांस लें। फिर इसे दूसरे नासिका छिद्र से दोहराएं।। नाक के वायु प्रवाह, फेफड़ों की क्षमता में सुधार और शरीर की ऊष्मा ऊर्जा को संतुलित करने के लिए प्रतिदिन 5-10 मिनट तक इसका अभ्यास करें।

पेट से सांस लेना

आराम से बैठकर या लेटकर शुरुआत करें। फिर एक हाथ अपनी छाती पर और दूसरा अपने पेट पर रखें। अब पेट को ऊपर उठाते हुए नाक से सांस लें और फिर उसी रास्ते से धीरे-धीरे सांस छोड़ें। इस व्यायाम को हर सुबह 5-10 मिनट तक करें, जिससे ताजी हवा फेफड़ों में प्रवेश करे। यह डायाफ्राम को मजबूत बनाता है और छाती की उथली सांसों को कम करता है।

हल्की जॉगिंग

20-30 मिनट की हल्की जॉगिंग आपके फेफड़ों को सक्रिय करने के लिए एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है, जिससे न केवल शारीरिक बल्कि साँस लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। यह व्यायाम सर्दी के मौसम में होने वाली सर्दी से होने वाली साँस फूलने की समस्या से निपटने में मदद करता है।

होंठों को सिकोड़कर सांस लेना

अगर आपको ठीक से साँस लेने में दिक्कत हो रही है या ज़ोरदार कसरत के बाद आप बहुत थक गए हैं, तो होठों को सिकोड़कर सांस लेना फेफड़ों को शांत करने का एक बेहतरीन तरीका है। नाक से सांस लेना शुरू करें और फिर होठों को सिकोड़कर धीरे-धीरे सांस छोड़ें। यह विशेष रूप से सांस फूलने और ठंडी हवा के कारण फेफड़ों में सिकुड़न को नियंत्रित करने में कारगर है।

पसलियों को फैलाना

अपने हाथों को कूल्हों पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब सांस लेते हुए पसलियों को बाहर की ओर फैलाएं और 5 गिनने तक इसी स्थिति में रहें। अब धीरे-धीरे सांस छोड़ें और शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। यह व्यायाम छाती की दीवार को फैलाने, बलगम साफ़ करने और सर्दी-ज़ुकाम के दौरान होने वाली अकड़न को कम करने में मदद करता है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें

Premanand Ji Maharaj Health Update : धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात के बाद प्रेमानंद महाराज ने बताई अपनी चौंकाने वाली इच्छा
धर्म और अध्यात्म
Premanand Ji Maharaj Health Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

17 Oct 2025 12:02 pm

Published on:

17 Oct 2025 12:01 pm

Hindi News / Health / Best Lung Exercises for Winter : सर्दियों में फेफड़ों को मजबूत करने वाले 5 बेस्ट वर्कआउट्स

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Google का AI करेगा कैंसर का इलाज! सुंदर पिचाई का बड़ा ऐलान

Google AI treatment for cancer
स्वास्थ्य

Fake ORS News : खुशखबरी! अब नहीं बिकेंगे ऐसे ORS, 8 साल बाद हैदराबाद की महिला डॉक्टर ने जीती लड़ाई, जानिए क्या है पूरा मामला

WHO, FSSAI, Oral Rehydration Salt, ORS, Fake ORS Drinks, WHO, ors,health organisation,
स्वास्थ्य

Green crackers : कहीं ये ग्रीन पटाखे भी ‘जहर’ से भरे तो नहीं! इन्हें फोड़ना कितना सही, जानिए पूरा सच

Diwali 2025 Special, Green crackers Good or Bad, how to check Green Patake,
Patrika Special News

Brown Egg vs White Egg : भूरा अंडा बनाम सफेद अंडा: कौन सा है ज्यादा हेल्दी?

Brown Egg vs White Egg : भूरा अंडा बनाम सफेद अंडा: कौन सा है ज्यादा हेल्दी?
लाइफस्टाइल

Flu Epidemic : इस देश ने घोषित किया फ्लू को राष्ट्रीय महामारी, तुरंत वैक्सीन लगाने की अपील

Japan Flu Epidemic 2025
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.