Premanand Ji Maharaj Health Update : धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात के बाद प्रेमानंद महाराज ने बताई अपनी चौंकाने वाली इच्छा

प्रेमानंद महाराज ने कहा, ईश्वर का चिंतन करने से दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है - तब कुछ भी प्रतिकूल नहीं रहता। सभी प्रतिकूलताएं आशीर्वाद में बदल जाती हैं। मेरे गुर्दों ने मुझे किसी भी साधना से अधिक अनुग्रह प्रदान किया है। जब मेरे गुर्दे विफल हो गए, तो मुझे सच्चा बोध प्राप्त हुआ - समर्पण का बोध। मुझे लगा कि अब मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहा, मुझे लगा कि मैं समाप्त हो गया हूं । अब केवल लाड़ली (दिव्य प्रियतम) ही मेरी शक्ति रह गई है। उसी क्षण से सब कुछ बदल गया। जो हुआ वह साधना के कारण नहीं था यह तब हुआ जब साधना का अहंकार समाप्त हो गया। 'मैं यह साधना कर रहा हूं, मैं वह साधना कर रहा हूं' का विचार लुप्त हो गया। और जब शरीर साधना करने में सक्षम नहीं रहा, तो मैं उससे परे हो गया। तभी वह मोड़ आया जो जन्मों-जन्मों से टूटा हुआ था अंततः जुड़ गया।