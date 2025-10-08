Premanand Maharaj Health : प्रेमानंद महाराज गंभीर रूप से बीमार? जानिए अब क्या हुआ

प्रेमानंद महाराज को यह बीमारी वर्ष 2006 में सामने आई थी जब उन्हें पेट में दर्द की शिकायत हुई। महाराज 2006 से पॉलीसिस्टिक किडनी रोग से पीड़ित हैं, जब पेट दर्द से पता चला कि उनकी किडनी में गंभीर क्षति हुई है। शुरुआत में कानपुर में इसका पता चला और बाद में दिल्ली में इसकी पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों किडनी खराब हो गई थीं। तब से महाराज वृंदावन चले गए और राधा नाम के जाप में समर्पित हो गए। उन्होंने स्नेहपूर्वक अपने गुर्दों का नाम कृष्ण और राधा रखा।