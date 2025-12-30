Aparajita Tea Benefits: एक फूल, कई लाभ, आयुर्वेद का सीक्रेट जो मेमोरी और मेंटल हेल्थ को दे नया बूस्ट

Aparajita Tea Benefits: अपराजिता, जिसे वैज्ञानिक रूप से Clitoria ternatea कहा जाता है, अपने गहरे नीले-बैंगनी रंग और औषधीय गुणों के लिए आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में खास स्थान रखती है।अपराजिता आयुर्वेद का एक ऐसा प्राकृतिक तोहफा है। नीले रंग के इस खास फूल से बनी चाय न सिर्फ देखने में आकर्षक होती है, बल्कि दिमाग और मन की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। माना जाता है कि अपराजिता टी याददाश्त को तेज करने, फोकस बढ़ाने और मेंटल थकान को दूर करने में मदद कर सकती है। इसके शांत प्रभाव तनाव और बेचैनी को कम करते हैं, जिससे मन अधिक स्थिर और रिलैक्स महसूस करता है।