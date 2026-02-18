Ramadan Travel Tips: रमज़ान में मुस्लिम देशों में घूमने के लिए जा रहे हैं ? तो सावधान! ये 5 ग़लतियां न करें

Ramadan 2026 : पूरी दुनिया में रमज़ान (Ramadan 2026) का पाक महीना शुरू हो चुका है। यह वह समय है जब मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं और इबादत में वक़्त गुज़ारते हैं। अगर आप भी फ़रवरी-मार्च के इस महीने में दुबई (Dubai Laws for Tourists), क़तर, सऊदी अरब, मलेशिया या तुर्किये जैसे किसी मुस्लिम देश में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको अपना बैग पैक करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेनी चाहिए। इन देशों में रमज़ान के दौरान नियम और क़ानून (Rules and Regulations) थोड़े सख़्त हो जाते हैं (Ramadan Travel Guidelines)। आपकी एक छोटी सी लापरवाही न सिर्फ़ आपकी छुट्टियों का मज़ा किरकिरा कर सकती है, बल्कि कुछ मामलों में आपसे भारी जुर्माना भी भरवा सकती है।