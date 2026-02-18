बोरा के BJP में जाने से निराश हुए कांग्रेस के बड़े नेता, पूछा गया- आप भी भाजपा जाएंगे? तो दिया कुछ ऐसा जवाब

18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

बोरा के BJP में जाने से निराश हुए कांग्रेस के बड़े नेता, पूछा गया- आप भी भाजपा जाएंगे? तो दिया कुछ ऐसा जवाब

असम में कांग्रेस के पूर्व नेता भूपेन कुमार बोरा के BJP में शामिल होने के फैसले पर विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने निराशा जताई। उन्होंने मीडिया से कहा कि बोरा उनके शुरुआती विधायक दिनों में गाइड और सपोर्ट रहे थे, जिनका वे सम्मान करते हैं।

2 min read
गुवाहाटी

image

Mukul Kumar

Feb 18, 2026

Bhupen Borah

पूर्व असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा। (फोटो- IANS)

असम में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने कांग्रेस के पुराने नेता भूपेन कुमार बोरा के BJP में शामिल होने के फैसले पर निराशा जताई। साथ ही उन्होंने बांटने वाली राजनीति के लिए भाजपा की जमकर आलोचना की।

कांग्रेस नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधायक के तौर पर उनके शुरुआती दिनों में बोरा उनके लिए एक गाइड रहे थे। उन्होंने कहा कि वह उनके गाइडेंस और सपोर्ट का सम्मान करते हैं।

वह मेरे प्रेसिडेंट थे- कांग्रेस नेता

सैकिया ने कहा- बोरा को जाने दें। मैं उन्हें अपना आशीर्वाद दूंगा। वह मेरे प्रेसिडेंट थे, हमने साथ काम किया और जब मैं 2001 में पहली बार MLA बना, तो उन्होंने मुझे असेंबली में अपने विचार कैसे पेश करने हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताया।

सैकिया ने कहा- बोरा ने मुझे अच्छी सलाह दी। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। जब मैं पहली बार असेंबली में गया था, तो मैं उनके गाइडेंस का सम्मान करता हूं।

क्या बीजेपी में जाएंगे? दिया यह जवाब

वहीं, कांग्रेस के प्रति अपनी लॉयल्टी के बारे में सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने BJP पर निशाना साधा और कहा कि वह ऐसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे जो आइडियोलॉजी के नाम पर असम के लोगों को बांटती है।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा- जिस किसी के भी दिल में पब्लिक सर्विस है, जो पब्लिक सर्वेंट के तौर पर पॉलिटिक्स करना चाहता है, वह पॉलिसी और आइडियल्स के लिए ऐसा करेगा। इस बाहरी पार्टी के लिए हमारी कोई अच्छी फीलिंग नहीं है, जो आइडियोलॉजी के नाम पर असमिया समाज को बांटती है, इसलिए मैं BJP में शामिल नहीं होऊंगा।

एक दिन पहले बोरा ने खरगे को सौंपा था इस्तीफा

यह बयान बोरा के कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे को अपना इस्तीफा सौंपने के एक दिन बाद सामने आया है। बोरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि BJP असम प्रेसिडेंट दिलीप सैकिया जॉइनिंग की डिटेल्स पर काम करेंगे, जिसे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने अप्रूव कर दिया है।

