मंत्री के काफिले पर हमले का मामला, पूर्व विधायक को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस तो मच गया बवाल, फिर…

तेलंगाना में बुधवार को पूर्व विधायक और बीआरएस नेता बाल्का सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर लेबर मिनिस्टर विवेक वेंकटस्वामी के काफिले पर हमला कराने का आरोप है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले के मामले में पुलिस सुमन को गिरफ्तार करने पहुंची तो बीआरएस कार्यकर्ताओं ने बवाल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मंचेरियल जिले की किथनपल्ली म्युनिसिपैलिटी में तनाव फैल गया।
पुलिस और BRS कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई तक हो गई। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बल प्रयोग किया और BRS नेता को श्रीरामपुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
सुमन के खिलाफ मंगलवार को पुलिस के साथ कथित तौर पर बदतमीजी करने और उन्हें अपनी ड्यूटी करने से रोकने की कोशिश करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। यह भी आरोप था कि वह मंगलवार को मंत्री विवेक के काफिले पर पत्थरबाजी में शामिल थे।
ये घटनाएं किथनपल्ली म्युनिसिपैलिटी के चेयरपर्सन और वाइस-चेयरपर्सन की सीटें जीतने के लिए रूलिंग कांग्रेस और BRS के बीच चल रही कड़ी टक्कर के बीच हुईं। लगातार दूसरे दिन भी टेंशन वाली हालत की वजह से चुनाव नहीं हो सका।
जब पुलिस सुमन को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची, तो उनके समर्थक बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए और पुलिस की कोशिश का विरोध किया। टेंशन के बीच, पुलिस ने सुमन को उठाया और एक गाड़ी में डालकर ले गई।
उधर, BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामा राव ने सुमन की गिरफ्तारी की निंदा की है और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है। रामा राव ने पूर्व MLA को बिना किसी पहले नोटिस के गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की आलोचना की।
केटीआर ने कहा कि एक दलित नेता को बिना किसी पहले नोटिस के एक क्रिमिनल की तरह गिरफ्तार करना रेवंत रेड्डी सरकार की कायरतापूर्ण हरकत है।
BRS नेता ने आरोप लगाया कि मंत्री विवेक चुनाव प्रक्रिया को कंट्रोल करने और अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए गैर-संवैधानिक तरीके से काम कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस, जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, कांग्रेस नेताओं की मनमानी के आगे झुक गए, जो डेमोक्रेटिक संस्थाओं के पतन का संकेत है।
केटीआर ने आरोप लगाया कि पुलिस मशीनरी, जिसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया गया था, कांग्रेस पार्टी के लिए एक प्राइवेट आर्मी बन गई है। भले ही क्यथाटनपल्ली के लोगों ने BRS को साफ फैसला दिया हो, फिर भी उम्मीदवारों को किडनैप करना और उन्हें रोकने वालों के खिलाफ केस करना शर्मनाक है।
उन्होंने कहा कि सैकड़ों पुलिसवालों का इस्तेमाल करना और फिर मंत्री विवेक द्वारा की जा रही अराजकता व चुनाव में गड़बड़ियों पर सवाल उठाने पर पूर्व विधायक सुमन के खिलाफ गैर-कानूनी केस दर्ज करना बहुत गलत है।
उन्होंने कहा कि पुलिस को बाल्का सुमन समेत पार्टी के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान करना बंद करना चाहिए। गड़बड़ियां करने वाले हर पुलिस अधिकारी को भविष्य में इसकी सही कीमत चुकानी पड़ेगी।
