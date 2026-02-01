मंत्री के काफिले पर हमले का मामला, पूर्व विधायक को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस तो मच गया बवाल, फिर…

केटीआर ने आरोप लगाया कि पुलिस मशीनरी, जिसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया गया था, कांग्रेस पार्टी के लिए एक प्राइवेट आर्मी बन गई है। भले ही क्यथाटनपल्ली के लोगों ने BRS को साफ फैसला दिया हो, फिर भी उम्मीदवारों को किडनैप करना और उन्हें रोकने वालों के खिलाफ केस करना शर्मनाक है।