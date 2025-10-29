Winter Fruits to Avoid in Morning: सर्दी में किन फलों को सुबह खाने से बचना चाहिए

Winter Fruits to Avoid in Morning:सर्दियों का मौसम लगभग दस्तक दे चुका है। शरीर को गर्म रखने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए खास ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में अपने खान-पान को लेकर सर्दी में कुछ बदलाव करना बेहद जरूरी है। जैसे कि सुबह कई लोग फलों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सर्दी के समय सुबह किन फलों का सेवन करना फायदेमंद नहीं है। कई फल ऐसे होते हैं जो सुबह के समय पेट में गैस, सूजन या ठंडक महसूस करवा सकते हैं। इसलिए सर्दी में कुछ फलों से बचने की सलाह दी जाती है।