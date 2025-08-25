Premanand Maharaj: रात में आते हैं डरवाने सपने? प्रेमानंद महाराज ने बताया कारगर उपाय

महाराज ने बताया कि जैसे संत लोग हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा भगवान के सपने देखते हैं। तीर्थों के सपने देखते हैं। इंसान जिस तरह के विचार करता है, उसे अक्सर उसी तरह के सपने दिखाई देते हैं। इसलिए जरूरी है अपने मन को साफ और पवित्र रखा जाए। प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि सोने से पहले पवित्र होकर सोना चाहिए। उन्होंने बताया कि साफ-सुथरे कपड़े पहनकर और पैरों को अच्छी तरह से धोकर सोना चाहिए। ये केवल हाइजीन के लिए ही जरूरी नही हैं बल्कि इससे मूड रिलैक्स होता है और मन शांत रहता है। जिससे डरावने सपने आने के चांस कम हो जाते हैं। इसके साथ ही सोने से पहले भगवान का नाम जप करके सोना चाहिए। इससे मन में आने वाले बुरे विचारों को बाहर करने में मदद मिलती है और मन पवित्र होता है।